Écologie : les Français prêts à payer plus cher pour voyager responsable

Dépenser plus pour voyager plus vert... Une majorité de Français, 62 % précisément, se disent prêts à mettre la main au portefeuille pour profiter d'un séjour (transport et hébergement) respectant mieux l'environnement, selon une enquête réalisée par Toluna pour le site Easyvoyage.com, les 2 et 3 janvier, auprès de 1051 personnes âgées de 18 ans et plus, et ayant voyagé à l'étranger dans les 12 derniers mois.Attention toutefois, le prix de ce voyage ne doit tout de même pas exploser pour satisfaire aux principes écologiques. Car si, parmi ces touristes, un sur deux est prêt à dépenser jusqu'à 100 euros de plus sur le tarif d'un vol long-courrier, seuls 37 % seraient disposés à mettre jusqu'à 200 euros supplémentaires de leur poche, et autant estime que le surcoût engendré par l'attention portée à la baisse des émissions de gaz à effet de serre doit être pris entièrement en charge par la compagnie aérienne.Les jeunes, entre 18 et 34 ans, sont les plus sensibles à cette question puisqu'ils sont près de 76 % à envisager de dépenser plus pour préserver la planète (contre 58 % pour la part des 35-54 ans).Le prix reste toutefois pour près d'un quart des voyageurs français le critère principal et quasi unique au moment de choisir un séjour et ses conditions de voyage. Ils sont 22 % à n'avoir que cet unique critère, tandis que près de 14 % estiment que la compensation des émissions relève de la responsabilité des compagnies aériennes.Pour l'hébergement aussiDu côté de l'hébergement, certains voyageurs pourraient renoncer à leur propre confort pour protéger la planète (27 %) et 23 % favoriseraient les hôtels avec une démarche écologique. Pour 32 % toutefois, cela ne doit pas impacter leur porte-monnaie : ils considèrent que le prix reste le principal critère de sélection.Les résultats de cette enquête permettent de constater que les questions environnementales font de plus en plus ...