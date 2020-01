Ecologie : en Normandie, Lény, 13 ans, lutte contre les dépôts de déchets sauvages

Cela fera bientôt un an que la vie de Lény Rabotot a basculé. Un an qu'il agit à son échelle contre les effets néfastes de nos modes de vie sur la planète. En l'espace de quelques semaines, l'adolescent est devenu végétarien, s'est mis à circuler presque uniquement à vélo et a fait le choix de prêcher au quotidien l'écologie auprès de ses camarades de classe. A l'image d'autres jeunes Français inspirés par la militante suédoise Greta Thunberg.« Je me sens obligé d'être en accord avec mes convictions. Tout ça s'est vraiment mis en place après des vacances cet été. Mes parents souhaitaient que je pense à autre chose que la planète, nous sommes partis en Espagne. Moi, je n'ai fait que lire et je suis revenu convaincu du bien-fondé de cette lutte », explique le jeune Eurois.« Je me demande d'où tous ces déchets proviennent ! »A son niveau, Lény souhaite sensibiliser sur le problème des dépôts sauvages d'ordures, en particulier sur les bords de l'Eure. Grâce au bouche-à-oreille, lui et ses amis s'attaquent à des zones polluées ou, plus simplement, partent ramasser des mégots dans le centre-ville de Pont-de-l'Arche.« Au bord de l'eau, on retrouve des panneaux sens interdit ou stop, de la ferraille, énormément de plastique... Je me demande souvent d'où tous ces déchets proviennent, qui ose les balancer dans un si bel environnement », décrit le jeune homme qui a installé une remorque à l'arrière de son vélo. LIRE AUSSI > Il faut en finir avec les décharges sauvagesL'adolescent élu éco-délégué dans son collège ne se sépare pas de sa mascotte, une peluche panda achetée d'occasion avec laquelle il défile lors de manifestations pour la planète, notamment à Rouen (Seine-Maritime).Lény, qui lit les travaux des scientifiques sur les questions climatiques, pense de plus en plus à l'avenir de sa commune. Si le projet de conseil municipal pour les jeunes se concrétise à ...