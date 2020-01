École : pour Edgar Morin, «une révolution pédagogique est indispensable»

Des années que ces deux-là se connaissent et se parlent, unis par leurs passions communes pour l'école, et pour l'Amérique latine. L'un, plutôt classé à droite, sollicite depuis longtemps les avis de l'autre, conscience de la gauche. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, et le philosophe et sociologue Edgar Morin publient ce jeudi un petit livre d'entretiens autour d'une question centrale pour chacun d'eux : « Quelle école voulons-nous ? » (Éditions Odile Jacob - Sciences Humaines, 109 p., 9,90 euros).L'intellectuel, penseur de la complexité, a consacré trois livres à la question scolaire. Alors que le monde enseignant témoigne d'un malaise profond depuis plusieurs mois, y compris dans le mouvement actuel contre la réforme des retraites (avec un nouvel appel à faire grève ce jeudi justement), il appelle avec vigueur, à une « révolution pédagogique » qui enverrait valser les disciplines scolaires pour appréhender le monde de façon plus globale. Un plaidoyer auquel il se consacre encore sans relâche. A 98 ans, Edgar Morin avoue qu'il n'a « jamais autant travaillé ».Partagez avec Jean-Michel Blanquer la même vision de l'éducation ?EDGAR MORIN. Non, nous avons évidemment des différences. Pour ma part, je crois très profondément à la nécessité d'une révolution pédagogique. Il y a des lacunes énormes dans notre système d'enseignement. Nulle part on apprend ce qu'est l'identité humaine. C'est extraordinaire ! L'être humain est capable du meilleur et du pire. Il est très important de connaître la complexité humaine, notre versatilité entre raison et passion, même délire.Vous écrivez que l'école doit « enseigner à vivre ». Qu'entendez-vous par là ?C'est enseigner la compréhension de l'autre, et enseigner ce qu'est la connaissance : une traduction du monde extérieur à travers notre esprit, notre langue, nos idées... Nous risquons toujours de nous ...