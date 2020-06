École obligatoire, réouverture des cinémas... Ce qui change le 22 juin

Le déconfinement se poursuit avec le retour obligatoire à l'école ce lundi 22 juin. Les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux rouvrent également.

Unen école de l'île de Groix, le 12 mai 2020. ( AFP / LOIC VENANCE )

Ce lundi 22 juin marque une nouvelle phase du déconfinement en France, présentée le 14 juin dernier par Emmanuel Macron. Le gouvernement a par ailleurs annoncé ce week-end une accélération du déconfinement pour l'été grâce à des progrès dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Tour d'horizon de ce qui change ce lundi.

o École obligatoire

Malgré le déconfinement mi-mai et la réouverture progressive des établissements scolaires, depuis trois mois de nombreux enfants n'ont jamais repris le chemin de l'école. Dimanche dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé que la reprise se ferait lundi "de manière obligatoire et selon les règles de présence normale" , à l'exception des lycées.

Ce retour à la normale est possible grâce à l'allègement du protocole sanitaire , qui encadrait jusqu'à présent de façon très stricte les établissements. Désormais, il n'y aura plus de règles de distanciation physique en maternelle. En élémentaire, une distance d'un mètre entre les élèves est simplement recommandée. Et au collège, quand elle n'est pas possible, les élèves devront porter un masque.

o Réouverture des cinémas et des salles de spectacles

Fermés depuis le mois de mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus, les salles de cinéma et les théâtres rouvrent ce lundi. À Paris, le directeur du cinéma les 5 Caumartin (IXe) a même organisé une séance à minuit pour fêter ça.

Dimanche, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé que les salles de cinéma et de spectacles pouvaient désormais aller au-delà de la demie jauge préconisée en raison du coronavirus , mais que les spectateurs seraient toujours séparés par un siège s'ils n'appartiennent pas au même groupe.

Touché de plein fouet par la crise, avec des pertes dépassant les deux milliards d'euros, le spectacle vivant en France réclame "un déconfinement total et sans distanciation", alertant sur un naufrage social s'il n'y a pas de véritable reprise.

o Reprise des sports collectifs

Le gouvernement a autorisé la reprise des activités de sports collectifs à partir de lundi "avec des mesures de prévention adaptées" contre l"épidémie de Covid-19. Les sports de combat restent en revanche interdits.

Les stades et hippodromes rouvriront au public le 11 juillet avec un nombre maximal de 5.000 spectateurs.

o Réouverture des casino

Les casinos avaient déjà rouvert partiellement, et seules les machines à sous étaient accessibles. Dès lundi, les salles et tables de jeux vont rouvrir, dans le respect des gestes barrières.

o Les discothèques et expositions devront attendre la rentrée

À partir de septembre enfin "et sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements". Il s'agit de l'ouverture des foires, expositions et salons et "le cas échéant" de l'ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.