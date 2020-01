École : les trois quarts des directeurs se disent submergés par la paperasse

Être interrompu sans cesse, aller ouvrir le portail, vérifier qu'il est refermé, décrocher le téléphone, répondre à des emails, des urgences, des conflits, à longueur de journée, en plus du reste... Ce constat de trop-plein s'était exprimé cet automne sur des banderoles, et dans la rue, après le suicide de Christine Renon, « directrice épuisée » comme l'avait signé cette enseignante dans une lettre, avant de mettre fin à ses jours dans son école de Pantin (Seine-Saint-Denis) le 22 septembre.L'enquête auprès de l'ensemble des directeurs d'école, promise après ce drame par le ministère de l'Education nationale, a été rendue publique ce mardi. Ce sondage, auquel ont répondu 29 007 directeurs (sur 45 500 au total) confirme ce que les observateurs décrivent de longue date : les enseignants qui gèrent les écoles ont besoin de bras supplémentaires, en particulier pour faire face à la lourdeur des tâches administratives qui leur incombent.Les trois quarts inscrivent la paperasse en tête des activités qui leur prennent le plus de temps, loin devant les projets pédagogiques pour les élèves (30 %) qui constituent pourtant leur cœur de métier, avec le suivi des enfants.Déchargés seulement une journée par semaineUne charge administrative d'autant plus mal supportée que le temps de ces vigies des préaux est rare et précieux. La majorité d'entre eux (67 %) sont déchargés seulement une journée par semaine, ou moins, alors qu'ils sont 90 % à consacrer à leurs missions de directeur plus de 10 heures par semaine (entre 11 et 20 heures pour près de la moitié des personnes interrogées).« Il y a un besoin d'accompagnement, une attente d'allègement de tâches considérées à la fois comme chronophages et non essentielles », remarque-t-on au ministère de l'Education nationale, où une concertation, attendue depuis 3 mois, doit démarrer le mardi prochain (14 janvier) avec les syndicats.