Ecole de la 2e chance: une reprise "encourageante" de l'activité en 2021 malgré la pandémie

Les écoles de la 2e chance (E2C), réseau dédié aux décrocheurs scolaires, ont enregistré une reprise "encourageante" de leur activité en 2021 avec une hausse de 7,6% du nombre de jeunes accompagnés malgré le contexte sanitaire, selon un bilan présenté mardi.

En 2021, le réseau a accompagné 15.268 jeunes sans qualification, âgés de 16 à 25 ans, vers l'insertion. Une progression "plutôt encourageante", mais toujours en baisse de 2,3% par rapport aux résultats d'avant la pandémie, ont indiqué lors d'une conférence de presse le président du réseau, Alexandre Schajer, et le directeur, Cyrille Cohas-Bogey.

Parmi les stagiaires répartis sur les 139 sites du réseau, la moyenne d'âge est de 20 ans, avec une progression de deux points de la part des 16-18 ans à 24%.

Le taux de sorties en emploi ou en formation atteint un niveau "record" de 64% (+4 points par rapport à 2020): 24% en contrat de travail, 23% en formation qualifiante et 17% en alternance.

Le succès de l'apprentissage explique en partie ce fort taux de sortie, ce qu'a salué Alexandre Schajer, d'autant que "les résultats de l'apprentissage en entrée dans l'emploi sont en général très bons et très stables", a-t-il souligné.

La création de "plus d'une vingtaine de parcours spécialisés" dans lesquels la responsabilité de la formation est partagée entre les écoles et les entreprises a largement contribué à faciliter l'embauche des jeunes sortants.

La durée moyenne de parcours en 2021 "renoue avec celle d'avant crise sanitaire", avec 6 mois d'accompagnement dont 30% sont réalisés en immersion en entreprise.

Historiquement les jeunes étaient envoyés à 85% par les missions locales. Ce chiffre est descendu à 55% en 2021 et les E2C sont de plus en plus impliquées dans le recrutement des publics.

"On va chercher les jeunes en bas des immeubles", souligne le président du réseau E2C.

Ainsi, en 2021, les E2C ont accueilli un public "toujours plus éloigné de l'emploi": 91% des jeunes engagés ne pouvaient justifier d'un diplôme équivalent au CAP et 89% d'entre eux n'avait aucune expérience professionnelle.