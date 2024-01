Echeverri à City, le transfert qui agite l'Argentine

La décision du prodige Claudio Echeverri (18 ans) de rejoindre Manchester City avant même de s’être imposé à River Plate fait beaucoup de bruit en Argentine, où l’on regrette l’exode toujours plus précoce des jeunes cracks vers l’Europe.

Certaines gueules de bois laissent des traces pendant des jours. Les supporters de River Plate le constatent depuis le matin du 23 décembre. La veille au soir, le club de Buenos Aires remporte le Trophée des champions contre Rosario Central (2-0) à Santiago del Estero, ville située dans le centre nord de l’Argentine. Heureuse conclusion d’une année marquée par un sacre national lors du premier semestre puis par des éliminations en huitièmes de finale de la Copa Libertadores et en demies de la Copa de la Liga. Mais quelques minutes après le coup de sifflet final, alors que les chants résonnent encore dans l’Estadio Único Madre de Ciudades pour fêter ce titre et les adieux du capitaine Enzo Pérez, Claudio Echeverri flingue l’ambiance au micro de la chaîne de télé ESPN. « Mon agent a parlé avec le président , révèle l’impertinent, médaille autour du cou. Je ne vais pas prolonger, mais je vais rester un an ou six mois et ensuite on verra ce qui se passe. »

Les fans oscillent tous entre colère et déception. On parle quand même de la plus grande promesse issue de l’académie depuis des années.…

Tous propos recueillis par TB, sauf mentions.

Par Thomas Broggini, à Buenos Aires pour SOFOOT.com