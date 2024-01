Echec des négociations entre Rome et ArcelorMittal pour relancer l'aciérie ex-Ilva

Les négociations entre Rome et ArcelorMittal visant à maintenir et relancer l'activité de l'aciérie ex-Ilva, en grande difficulté financière, ont échoué lundi en raison du refus du géant sidérurgique franco-indien de prendre des engagements financiers, a annoncé le gouvernement italien.

( AFP / RUSLAN PRYANIKOV )

L'Etat italien a proposé de financer une augmentation de capital de 320 millions d'euros lui permettant de monter à 66% du capital de l'aciérie, mais s'est heurté à la réticence d'ArcelorMittal de "prendre des engagements financiers et d'investissement", assure le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement Meloni "a pris acte" de cette "indisponibilité" d'ArcelorMittal à investir davantage "même en tant qu'actionnaire minoritaire" de l'aciérie, et a chargé la société publique Invitalia "de prendre les décisions qui s'imposent, par l'intermédiaire de son équipe juridique".

Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion de crise organisée à Rome au Palazzo Chigi, siège de la présidence du conseil, pour évoquer des solutions permettant à l'aciérie ex-Ilva, gérée par ArcelorMittal, de maintenir son activité.

Le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti, le ministre aux Affaires européennes Raffaele Fitto et le ministre des Entreprises Adolfo Urso ont participé à cette rencontre. La délégation d'ArcelorMittal était menée par son directeur général Aditya Mittal.

Parmi les hypothèses sur la table figurait la prise de contrôle par l'Etat italien d'Acciaierie d'Italia, gestionnaire de l'aciérie et détenu actuellement majoritairement par ArcelorMittal.

L'aciérie, située à Tarente dans les Pouilles (sud), est en proie à une grave crise de liquidités, n'arrivant plus à rémunérer une grande partie de ses fournisseurs et à régler ses factures de gaz et d'électricité.

L'objectif du gouvernement Meloni est de relancer la sidérurgie italienne, permettre à Acciaierie d'Italia de régler ses dettes envers ses fournisseurs et sauver ses 11.000 postes de travail, voire 20.000 si l'on tient compte des emplois indirects.

Sous le gouvernement de Mario Draghi, Rome était entré en 2021 à hauteur de 38% dans le capital du groupe sidérurgique, laissant à ArcelorMittal la part majoritaire de 62%.

Le gouvernement avait promis fin décembre aux syndicats de demander à ArcelorMittal "des garanties précises sur les investissements, les niveaux de production, la sécurité des travailleurs, la sauvegarde des installations et la protection de l'environnement".

Une nouvelle rencontre entre le gouvernement et les syndicats a été programmée pour jeudi prochain.

ArcelorMittal avait repris en 2018 le site très pollué de l'ex-Ilva, placé sous administration de l'Etat en 2015 après une série de déboires financiers et judiciaires.