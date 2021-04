Echec de la tentative historique de syndicalisation d'un entrepôt d'Amazon aux Etats-Unis

Le 26 mars 2021, des organisateurs portent des t-shirts en faveur de la syndicalisation des travailleurs d'Amazon devant un bureau du syndicat national de la distribution (RWDSU) à Birmingham, dans l'Alabama. Le mouvement de salariés d'Amazon pour créer un syndicat dans un entrepôt de l'Alabama, ce qui aurait été une première pour le groupe aux Etats-Unis, s'est soldé par un échec dans les urnes vendredi. ( AFP / Patrick T. FALLON )

Les salariés qui ont tenté de créer un syndicat dans un entrepôt d'Amazon, ce qui aurait constitué une première aux Etats-Unis, ressentaient de la déception face à leur échec dans les urnes vendredi, mais aussi l'espoir que leur mouvement se poursuive et en inspire d'autres.

"Nous sommes déçus, frustrés, énervés (...) parce qu'on nous a menti et manipulés", a déclaré Emmit Ashford, un des employés du site de Bessemer, dans l'Alabama. "Mais c'est une étincelle qui a allumé un feu aux Etats-Unis".

Près de 5.900 employés étaient appelés à voter par correspondance. Le non à la syndicalisation l'a emporté avec 1.798 voix, contre 738 votes en faveur du RWDSU, le syndicat national de la distribution que des employés voulaient rejoindre.

Plusieurs centaines de bulletins étaient contestés, mais la victoire est déjà assurée pour le géant du commerce en ligne.

"Amazon n'a pas gagné, nos salariés ont choisi de voter contre le syndicat", a réagi le groupe dans un communiqué, balayant les accusations d'intimidation. "Nos employés ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, d'élus et de médias qu'ils ne nous entendus nous".

Le RWDSU a promis de porter plainte auprès de l'agence fédérale du droit du travail, contre le groupe qu'il accuse "d'interférences illégales" dans le vote.

Le résultat "n'est en rien une validation des conditions de travail chez Amazon, au contraire, il démontre la puissance de l'employeur et son pouvoir d'intimidation et de manipulation", a assené Stuart Appelbaum, le président du syndicat, lors d'une conférence de presse.

- "Droits civiques" -

Le mouvement avait remporté une première victoire l'année dernière, en réunissant suffisamment de signatures pour organiser un vote dans cet entrepôt d'une ville pauvre de l'Alabama, Etat conservateur du sud des Etats-Unis, théâtre a priori peu propice de cet effort à la David contre Goliath.

Les syndicalistes ont démarché les employés de l'entrepôt Amazon de Bessemer pendant des mois, jour et nuit ( AFP / Patrick T. FALLON )

Stuart Appelbaum a salué la mobilisation de différentes organisations, "qui rappelle l'énergie et l'espoir de l'époque de la lutte pour les droits civiques" des Afro-Américains.

De fait, le mouvement de Bessemer a pris une dimension nationale. Il a vu s'opposer les soutiens aux employés - des artistes, des parlementaires démocrates et républicains, et même le président Joe Biden - et le deuxième plus important employeur des Etats-Unis (800.000 salariés), dont les affaires ont prospéré pendant la pandémie.

La fortune de son fondateur, Jeff Bezos, homme le plus riche au monde, est régulièrement mise en perspective par ceux qui reprochent à l'entreprise ses cadences infernales, le manque de temps pour aller aux toilettes ou manger, ou encore des salaires insuffisants.

"Comment des milliardaires peuvent-ils nous dire que 15 dollars, c'est assez ?", s'est insurgé Michael Foster, un syndicaliste.

Les 15 dollars par heure minimum (plus du double du salaire minimum dans l'Alabama) et les avantages sociaux, constituent le coeur de la défense d'Amazon. "Il y a 40 millions d'Américains qui gagnent moins (...) et de nombreux autres qui n'ont pas de couverture santé via leur employeur, et nous pensons que ça doit changer", souligne le communiqué de vendredi.

- "Jalon majeur" -

Vue aérienne de l'entrepôt Amazon de Bessemer dans l'Alabama ( AFP / Patrick T. FALLON )

Le groupe a fait valoir ses arguments contre la syndicalisation à coup de textos, d'affiches et de réunions d'information hebdomadaires dans l'entrepôt depuis des mois, brandissant l'épouvantail des cotisations syndicales et des risques de grèves coûteuses.

"Je suis extatique", a déclaré Dawn Hoag, une contrôleuse qualité de l'entrepôt qui dit "adorer son travail" et être soulagée que ce soit "enfin fini".

Amazon "leur a fait croire qu'ils avaient tout à perdre", remarque Rebecca Givan, professeure en relations sociales à la Rutgers University. "Ils ont embauché les meilleurs avocats anti-syndicats du pays et ont semé avec acharnement la peur et l'incertitude au sein des effectifs".

Selon de nombreux experts, le droit du travail américain est biaisé en faveur des employeurs, et le résultat de Bessemer montre le besoin d'une réforme. "Les Etats-Unis ont l'un des taux de syndicalisation les plus bas des pays industrialisés", rappelle la professeure de droit Angela Cornell.

Malgré la défaite, "c'est un jalon majeur (...) car il s'agit d'une des premières tentatives de syndicaliser une partie de l'économie numérique", souligne Darrell West, de la Brookings Institution.

Début janvier, des salariés de Google ont annoncé la création d'un syndicat. Et le RWDSU dit avoir reçu plus de 1.000 requêtes d'une cinquantaine d'entrepôts différents, principalement chez Amazon.

"Nous continuerons d'essayer", a assuré à l'AFP Sondra Hill, une employée à mi-temps de l'entrepôt. "Mais je ne crois pas que je vais continuer à travailler là encore longtemps".

juj-dho/jul/oaa