Echauffourées à Jérusalem, au lendemain de violents affrontements

Des policiers israéliens immobilisent un manifestant palestinien, à Jérusalem le 23 avril 2021 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Des échauffourées ont éclaté vendredi soir à Jérusalem, où d'importantes forces de police ont été déployées aux abords de la Vieille ville après les violents affrontements de la veille impliquant des juifs d'extrême droite, des Palestiniens et des forces policières qui ont fait plus de 120 blessés.

A l'issue de ces affrontements, les plus violents de ces dernières années dans la Ville Sainte, le Croissant-Rouge palestinien a fait état d'au moins 105 blessés, dont une vingtaine ont été transportés à l'hôpital. La police israélienne a recensé vingt blessés dans ses rangs.

Les derniers heurts d'ampleur à Jérusalem remontaient à août 2019, lorsque deux célébrations --l'Aïd al-Adha pour les musulmans et la fête juive de Ticha Beav-- s'étaient déroulées en même temps dans la Vieille ville. Des heurts entre policiers israéliens et Palestiniens avaient alors fait une soixantaine de blessés.

Après une journée calme vendredi, des milliers de fidèles musulmans, sortant de l'Esplanade des Mosquées après la dernière prière du jour, se sont retrouvés dans une ambiance tendue en présence de dizaines de policiers armés, appuyés par la cavalerie, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des policiers israéliens dispersent des manifestants palestiniens à Jérusalem, le 23 avril 2021 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Des échauffourées ont éclaté entre fidèles et policiers, des bouteilles d'eau ont été lancées vers les forces de l'ordre qui ont utilisé des grenades assourdissantes pour disperser la foule.

Des centaines de Palestiniens se sont rassemblés vendredi soir au point de passage de Qalandiya, entre Jérusalem et Ramallah, a rapporté la police, indiquant que les forces de l'ordre "agiraient avec détermination et fermeté contre toute tentative de perturber l'ordre" public.

Des Palestiniens ont lancé des pierres et des cocktails molotov vers le tombeau de Rachel, lieu saint juif à Bethléem, en Cisjordanie occupée, a ajouté la police.

Plus tard dans la soirée de vendredi, trois roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers le Sud d'Israël sans faire de blessé, quelques heures après une mise en garde de la branche armée du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza.

"Sachez que derrière vous se tient une résistance solide et prête (à en découdre)", avait déclaré les brigades Ezzedine al-Qassam dans un communiqué de soutien aux Palestiniens de Jérusalem-Est.

- "Zone de guerre" -

Jeudi soir, des affrontements avaient débuté en marge d'une manifestation du mouvement juif d'extrême droite Lahava, un groupe ouvertement hostile aux Palestiniens, qui s'était rassemblé à l'entrée de la Vieille ville.

Des centaines de policiers avaient été déployés afin de protéger le "droit de manifester" mais aussi d'éviter des affrontements entre militants d'extrême droite et Palestiniens.

Des Palestiniens, considérant ce rassemblement comme une provocation, avaient organisé leur propre manifestation qui s'est télescopée avec la sortie des fidèles de l'Esplanade des Mosquées après la prière nocturne du ramadan, mois de jeûne musulman.

Des manifestants d'extrême droite ont crié "mort aux Arabes" et lancé des pierres sur les forces de l'ordre israéliennes, aussi la cible de projectiles de manifestants palestiniens.

Heurts entre forces de l'ordre israéliennes et manifestants palestiniens, le 22 avril 2021 à Jérusalem ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Des policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes ainsi qu'un canon à eau.

"C'était comme une zone de guerre", a raconté à l'AFP un témoin palestinien.

Après 22H00, la police et le Croissant-Rouge palestinien ont fait état de quelques arrestations et de blessés mais les heurts se sont poursuivis dans la nuit entre policiers et Palestiniens.

Des témoins ont partagé des images d'affrontements musclés sur les réseaux sociaux, notamment d'un juif battu par des Palestiniens qui l'entouraient.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé les "incitations à la haine" de groupes d'extrême droite israéliens et exhorté la communauté internationale à "protéger" les Palestiniens de Jérusalem-Est.

- Appels au calme -

Le mouvement chiite libanais Hezbollah a également témoigné de sa solidarité avec les Palestiniens, condamnant "fermement" les agissements de la "police d'occupation" et des "gangs de colons".

Le consulat américain à Jérusalem a appelé "à un retour au calme" se disant "profondément préoccupé par les violences à Jérusalem ces derniers jours". Tout comme l'Union européenne qui a exhorté les différentes parties "à la retenue".

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Proche-Orient Tor Wennesland avait dénoncé jeudi des affrontements depuis quelques jours impliquant la police israélienne, des civils israéliens et des Palestiniens, et appelé à une "désescalade".

La Jordanie a condamné les "provocations menées par les groupes juifs extrémistes", appelant Israël à faire "cesser (...) le harcèlement" des habitants de la Vieille ville et à lever les restrictions d'accès à la mosquée Al-Aqsa.

Des forces de l'ordre israéliennes déployées à Jérusalem, le 22 avril 2021 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Des incidents avaient déjà éclaté mercredi à Jérusalem. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montraient des employés arabes travaillant dans des commerces de Jérusalem et des journalistes être agressés par de jeunes juifs criant "Mort aux Arabes".

Le maire de Jérusalem Moshe Lion a dit sur la chaîne israélienne Kan discuter avec des dirigeants palestiniens de Jérusalem-Est dans l'espoir de mettre un terme "à ces violences inutiles" qui surviennent un mois avant les premières élections législatives palestiniennes en quinze ans.

gl-jjm-dms/elm/mm