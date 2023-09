Echaudée par Gary Lineker, la BBC bâillonne ses consultants

Dérapage incontrôlé ou prise de position pas appréciée ?

La BBC tape du poing sur la table avec six mois de retard. Ce jeudi, le média britannique a fixé de nouvelles directives à propos de l’utilisation des réseaux sociaux de la part de ses membres et notamment pour les consultants des « programmes phares » du groupe. Cela répond, avec un léger retard à l’allumage, à la polémique autour de Gary Lineker survenue en mars dernier lorsque l’ancien avant-centre de Leicester avait été, momentanément, mis en retrait de l’émission « Match of the Day » pour avoir comparé un projet de loi britannique sur l’immigration à l’Allemagne nazie sur Twitter.…

EL pour SOFOOT.com