Échange virulent entre Anthony Lopes et des supporters

S’en prendre à l’homme du match, drôle de méthode.

Ce dimanche soir, malgré qu’Anthony Lopes ait encaissé un but dans le temps additionnel synonyme de défaite pour l’OL contre l’Olympique de Marseille (1-2), en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le gardien formé à Lyon est allé comme de coutume, offrir son maillot et remercier les supporters en tribunes. Or cette fois-ci, cela ne s’est pas déroulé comme d’habitude. Si on ignore ce qui a déclenché sa colère, on a vu le portier de la septième équipe du classement (ci-dessous en blanc), hors de lui, retenu par la sécurité pour lui éviter une confrontation physique avec une dizaine de personnes.…

MH pour SOFOOT.com