Échange tendu entre le sélectionneur de l'Irlande et la fédération israélienne

Les crises humanitaires au cœur du foot. On a eu le cas Mbappé sur la situation à Ceuta, maintenant, au tour de la situation des Palestiniens de revenir sur le devant de la scène par les acteurs du ballon rond. En Ligue des nations, dans la ligue B, c’est le groupe 3 qui fait parler. Plus précisément la double confrontation entre l’Irlande et Israël qui se tiendra les 27 septembre et 4 octobre.

Provocation et riposte

La semaine dernière, lors de l’annonce de la liste des joueurs appelés, l’entraîneur islandais de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, a répondu de manière provocatrice lorsqu’est venue la question de ce match ultra politisé : « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide . Nous jouons contre Israël , nous ne jouons pas avec Israël » .…

Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com