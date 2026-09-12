Échange animé entre Roberto De Zerbi et Mathys Tel

Mathys Tel a les oreilles qui sifflent. C’est peu dire que le nul face à Everton ne fait pas vraiment les affaires de Tottenham au soir de la quatrième journée. Un résultat décevant, malgré quelques bonnes situations, qui a provoqué la colère de Roberto De Zerbi . Et l’ire de l’Italien s’est semble-t-elle dirigée vers Mathys Tel au coup de sifflet final.

Entré pour une grosse demi-heure de jeu, le Français a vu son coach lui passer une soufflante une fois la rencontre terminée , à grand coups de gestes avec les bras au cours d’un échange animé, qui s’est terminé dans une certaine forme de confusion entre les deux .…

JF pour SOFOOT.com