Échange animé entre Roberto De Zerbi et Mathys Tel
Mathys Tel a les oreilles qui sifflent. C’est peu dire que le nul face à Everton ne fait pas vraiment les affaires de Tottenham au soir de la quatrième journée. Un résultat décevant, malgré quelques bonnes situations, qui a provoqué la colère de Roberto De Zerbi . Et l’ire de l’Italien s’est semble-t-elle dirigée vers Mathys Tel au coup de sifflet final.
Entré pour une grosse demi-heure de jeu, le Français a vu son coach lui passer une soufflante une fois la rencontre terminée , à grand coups de gestes avec les bras au cours d’un échange animé, qui s’est terminé dans une certaine forme de confusion entre les deux .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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