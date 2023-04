Écartée mais pas licenciée, Diacre demande 6 millions d’euros à la FFF

Diacrebleu !

Mise au ban de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre ne compte pas se laisser faire. Toujours pas licenciée et encore sous contrat jusqu’en août 2024, celle qui est passée par Clermont réclame de sacrées indemnités, comme le révèle L’Équipe . En plus des salaires dus d’ici la fin de son bail, elle exigerait six millions d’euros à la Fédération française pour compenser le préjudice subi. « On a une situation ubuesque avec deux sélectionneurs en poste. On ne lui permet même pas de trouver un nouveau boulot. Pour l’instant, on met la poussière sous le tapis et on attend que ça se passe. C’est vexatoire et humiliant pour elle » , résume M e Christophe Ayela, l’avocat de Diacre, après avoir fait un bref retour sur les étapes ayant conduit au remplacement de sa cliente par Hervé Renard.…

FP pour SOFOOT.com