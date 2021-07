Eboulement sur un chantier SNCF : mort d'un ingénieur, le trafic vers le Sud-Ouest a repris

Un affaissement de terrain a causé la mort d'un ingénieur de SNCF Réseau, dimanche 25 juillet. Le trafic des trains entre la gare Montparnasse entre le Sud-Ouest de l'hexagone a quant à lui été interrompu pendant plusieurs heures.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Les liaisons ferroviaires entre Paris et le Sud-Ouest sont revenues à la "quasi-normale" lundi 26 juillet, après l'interruption du trafic des TGV en raison d'un éboulement survenu à Massy, en région parisienne. Dimanche en fin d'après-midi, un ingénieur de SNCF Réseau a été enseveli lors d'un affaissement de terrain à proximité des voies sur le chantier d'un pont à Massy-Palaiseau (Essonne). Une enquête judiciaire a été ouverte pour recherche des causes de la mort.

Quant au trafic, quelque 70 TGV ont été affectés, a précisé la SNCF, au cours d'un week-end où 900.000 voyageurs étaient attendus. "Toute les équipes sont restées mobilisées cette nuit pour pouvoir repositionner les rames TGV, les personnels, au bon endroit, au bon moment, pour qu'on puisse assurer un service quasi normal", a expliqué la porte-parole de la compagnie ferroviaire.

Il n'y a eu que "très peu de suppressions" lundi matin, selon la SNCF: un train pour Poitiers au départ de Paris dont les voyageurs ont été "reportés" dans un train en direction de Bordeaux, ainsi que "quelques petites suppressions au départ de province le temps" que le trafic redevienne normal.

L'accident a provoqué une interruption de la circulation des TGV entre la gare Montparnasse et le Sud-Ouest. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, qui s'est rendu sur place, avait annoncé la reprise du trafic dimanche soir. "On a supprimé des TGV, on a conseillé aux gens d'échanger" leurs billets, gratuitement, a rappelé la porte-parole. Les billets des voyageurs concernés seront remboursés à 100%, a-t-elle ajouté.