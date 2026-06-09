Ebola-Nouvelle manifestation au Kenya contre le site de quarantaine US, la police intervient

La police kényane a procédé à des arrestations et fait usage de gaz lacrymogène mardi lors d'une nouvelle manifestation à Nanyuki (centre) contre l'installation d'un centre de quarantaine destiné aux Américains exposés au virus Ebola, un projet que les États-Unis poursuivent malgré des décisions de justice kényanes ordonnant sa suspension.

Le projet de centre de quarantaine de 50 lits sur la base aérienne de Nanyuki suscite la colère de nombreux Kenyans, qui accusent les États-Unis de se décharger ainsi du risque lié à la prise en charge des personnes exposées à l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo et en Ouganda.

Deux personnes ont été tuées lors de manifestations la semaine dernière dans la ville de Nanyuki.

Mardi, la police a usé de gaz lacrymogène pour disperser de petits groupes de manifestants qui s’étaient de nouveau rassemblés tôt dans la ville, à proximité de la base aérienne.

Un journaliste de Reuters a vu des policiers arrêter six manifestants et les faire monter dans des véhicules de police.

"Nous ne sommes pas satisfaits de l’idée d’implanter ce centre de traitement d’Ebola ici", a déclaré à Reuters Bethwel Onyango, un manifestant de 24 ans.

"Pourquoi un gouvernement mettrait-il en place un centre pour lutter contre une maladie dont nous ne souffrons pas alors qu’il n’est pas capable de s’occuper de celles dont nous souffrons?", ajoute-t-il.

L'administration du président américain Donald Trump a déclaré qu'elle "ne peut pas et ne permettra pas" l'entrée de cas d'Ebola sur le territoire américain, contrairement à ce qui s'était produit lors de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, lorsque plusieurs ressortissants américains infectés avaient été soignés aux États-Unis.

Plusieurs citoyens américains ont été exposés au virus Ebola dans l’est du Congo et en Ouganda, où plus de 500 cas ont été confirmés et 100 décès imputés à l’épidémie qui s'est déclarée le mois dernier.

Six d’entre eux, dont un qui a été testé positif à la maladie, ont été transférés vers un établissement médical en Allemagne en mai, tandis qu’un autre a été conduit en République tchèque.

Le centre de Nanyuki doit accueillir des Américains exposés au virus mais ne présentant pas encore de symptômes. Les patients symptomatiques seraient transférés vers d’autres pays, selon des responsables américains.

LE KENYA AFFIRME QU'IL FAIT "CE QU'IL FAUT"

La Haute Cour du Kenya a ordonné à deux reprises la suspension du projet et exigé la divulgation des accords et protocoles relatifs au site. La dernière ordonnance accordait au gouvernement un délai d’une semaine pour rendre publics les documents.

Joshua Malidzo, un avocat contestant le projet américain, a déclaré que le délai fixé par la cour avait expiré lundi sans que le gouvernement ne s'y soit conformé.

Le gouvernement kényan n'a pas commenté la décision de justice, et un porte-parole n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Le président William Ruto a déclaré la semaine dernière que son administration faisait "ce qu'il fallait" en mettant en place cette installation.

Malgré ces décisions judiciaires, des avions militaires américains continuent d’acheminer du personnel et du matériel sur le site, selon des sources diplomatiques et des données de suivi aérien.

Des images satellites consultées par Reuters montrent une multiplication de tentes blanches au milieu d’un terrain d’environ 0,046 km² défriché au sein de la base aérienne de Laikipia depuis le 27 mai.

Peu après l’accord avec Nairobi, les États-Unis ont annoncé une aide de 13,5 millions de dollars (11,68 millions d'euros) destinée à renforcer la préparation du Kenya face à Ebola.

Les autorités kényanes ont indiqué que l'établissement pourrait également accueillir des Kényans et d'autres ressortissants étrangers, mais les responsables américains ne l'ont pas confirmé.

(Reportage Edwin Okoth et Vincent Mumo Nzilani, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)