Ebola: le président de RDC prévoit une éradication d'ici à fin 2019

Le président congolais Félix Tshisekedi a estimé vendredi à Berlin que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui a fait plus de 2.000 morts dans son pays, devrait être éradiquée "d'ici à la fin de l'année".

"Nous pensons que d'ici à la fin de l'année nous aurons mis un terme complet à la maladie", a affirmé le dirigeant lors d'une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel.

L'épidémie "a fait plus de 2.000 victimes", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui nous pouvons dire avec satisfaction que celle-ci est éradiquée au Nord et au Sud-Kivu et il en reste encore quelques cas du côté de l'Ituri", a-t-il détaillé.

Un deuxième vaccin a été introduit jeudi en République démocratique du Congo à titre d'"essai clinique" contre l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays.

Déclarée le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2.193 personnes. 1.067 personnes ont été guéries. L'épidémie a été déclarée "urgence de santé publique mondiale" le 17 juillet par l'OMS, dans un appel aux bailleurs de fonds.

La maladie se traduit par des poussées de fièvre, des diarrhées, des hémorragies.

