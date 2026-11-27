Ebola en RDC : l'Ouganda teste un vaccin Moderna, le Gavi achète 1,5 million de doses

Une soignante se prépare à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )

L'Ouganda a lancé des essais d'un vaccin expérimental anti-Ebola pour enrayer la dernière épidémie partie de l'Est de la République démocratique du Congo voisine, a indiqué vendredi un institut de recherche médicale.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement face à la souche Bundibugyo qui a tué plus de 5.700 personnes depuis mai pour un total de 11.000 cas, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les victimes sont essentiellement en RDC, l'Ouganda n'enregistrant qu'une vingtaine de cas dont deux décès malgré la longue frontière poreuse entre les deux pays. La fin de l'épidémie a été déclarée en août en Ouganda.

Les essais de deux vaccins expérimentaux doivent commencer lundi dans l'est de la RDC, l'épicentre de l'épidémie, selon l'OMS. Ces essais ciblent en priorité les cas contacts et les personnes à hauts risques d'infection.

L'Ouganda voisin a pris les devants en annonçant l'essai d'un vaccin développé par le groupe Moderna qui utilise la technologie de l'ARN messager, comme lors de l'épidémie de Covid.

Dans un communiqué, l'Institut ougandais de recherche sur les virus l'a décrit comme "le premier essai de phase 1 de l'ARN messager en Afrique".

En pratique, l'essai cible 224 volontaires en bonne santé âgés de un à 65 ans pour mesurer son potentiel immunitaire.

L'autre vaccin qui sera testé lundi en RDC est développé par le laboratoire indien Serum Institute et l'Université d'Oxford (ChAdOx1 adenoviral vector vaccine).

L'Alliance du vaccin Gavi, un organisme international aidant les pays à faibles revenus à introduire des vaccins, a signé un engagement d'achat avec Serum Institute pour 1,5 million de doses.

Evolution du nombre de personnes contaminées et tuées par le virus Ebola en République Démocratique du Congo, selon les données du gouvernement au 23 novembre 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

"Nous investissons en espérant que les signaux seront positifs, et si tel est le cas, nous aurons gagné des mois et des mois sur le déploiement", a déclaré à l'AFP Emanuele Capobianco, directeur de la sécurité sanitaire mondiale de Gavi.

Il a dit espérer que les essais seront achevés "d'ici la première moitié de 2027" et même "d'ici le premier trimestre" dans un scénario plus optimiste.

Gavi dispose d'un stock de 500.000 doses d'un vaccin existant, Ervebo, utilisé lors de précédentes épidémies d'Ebola. Ervebo a été testé le mois dernier pour mesurer son efficacité face à la souche Bundibugyo.

Une fiole de vaccin Ervebo à Freetown, le 5 décembre 2024 en Sierra Leone ( AFP / Saidu BAH )

Gavi travaille avec des partenaires locaux de santé et des dirigeants communautaires pour aider le gouvernement à livrer des doses de vaccins dans des zones de conflits.

L'Alliance Gavi tente également de combattre la résistance anti-vaccinale et la désinformation parmi les populations.

"Il y a des résistances comme partout, mais vous avez également une large part de la population qui comprend l'énorme pouvoir des vaccins et qui souhaite en disposer", a déclaré M. Capobianco.

L'alliance Gavi s'est retrouvée sous pression en 2025 quand les États-Unis ont retiré leur soutien financier pour un montant de 1,58 milliard de dollars, mais Washington a annoncé en juin qu'il se réengagerait à la suite de l'épidémie d’Ebola.

"Nous avons subi des coupes majeures au sein du secrétariat l'an dernier, mais nous sommes maintenant dans une nouvelle phase de mise en œuvre et c'est là-dessus que porte notre attention", a déclaré M. Capobianco.