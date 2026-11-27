Ebola en RDC : l'Alliance du vaccin achète 1,5 million de doses de vaccin

Une soignante se prépare à administrer un vaccin mis au point contre une souche du virus Ebola, au laboratoire provincial de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, le 19 septembre 2026 ( AFP / Latouifa Fetafeta )

L'Alliance internationale du vaccin Gavi a acheté 1,5 million de doses d'un vaccin expérimental anti-Ebola face à l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-elle indiqué vendredi à l'AFP.

Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement face à la souche Bundibugyo à l'origine de l'épidémie qui a tué plus de 5.700 personnes depuis mai pour un total de 11.000 cas, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les vaccins potentiels devaient entrer en phase d'essai cette semaine.

Ils incluent le vecteur ChAdOx1 adenoviral développé par le laboratoire indien Serum Institute et l'Université d'Oxford.

Un autre vaccin est développé par le groupe Moderna basé aux États-Unis avec un recours à la technologie ARN messager popularisée pendant le Covid.

Gavi, un organisme international aidant les pays à faible revenus à introduire des vaccins, a signé un engagement d'achat avec Serum Institute pour 1,5 million de doses de ChAdOx1.

Evolution du nombre de personnes contaminées et tuées par le virus Ebola en République Démocratique du Congo, selon les données du gouvernement au 23 novembre 2026 ( AFP / Jonathan WALTER )

"Nous investissons en espérant que les signaux seront positifs, et si tel est le cas, nous aurons gagné des mois et des mois sur le déploiement", a déclaré à l'AFP Emanuele Capobianco, directeur de la sécurité sanitaire mondiale de Gavi.

Il a dit espérer que les essais seront achevés "d'ici la première moitié de 2027" et même "d'ici le premier trimestre" dans un scénario plus optimiste.

Gavi n'a utilisé le Fonds de première réponse qu'une seule fois auparavant — pour faire face à l'épidémie de mpox qui a frappé la RDC en 2024.

Gavi travaille avec des partenaires locaux de santé et des leaders communautaires pour aider le gouvernement à livrer des doses de vaccins dans des zones de conflits.

Gavi tente également de combattre la résistance anti-vaccinale et la désinformation parmi les populations.

"Il y a des résistances comme partout, mais vous avez également une large part de la population qui comprend l'énorme pouvoir des vaccins et qui souhaite en disposer", a déclaré M. Capobianco.

Une fiole de vaccin Ervebo à Freetown, le 5 décembre 2024 en Sierra Leone ( AFP / Saidu BAH )

Gavi dispose d'un stock de 500.000 doses d'un vaccin existant, Ervebo, utilisé lors de précédentes épidémies d'Ebola. Ervebo a été testé le mois dernier pour mesurer son efficacité face à la souche Bundibugyo.

L'alliance Gavi s'est retrouvée sous pression en 2025 quand les États-Unis ont retiré leur soutien financier pour un montant de 1,58 milliard de dollars, mais Washington a annoncé en juin qu'il se réengagerait à la suite de l'épidémie d’Ebola.

"Nous avons subi des coupes majeures au sein du secrétariat l'an dernier, mais nous sommes maintenant dans une nouvelle phase de mise en œuvre et c'est là-dessus que porte notre attention", a déclaré M. Capobianco.