Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi un bénéfice net annuel en forte chute, plombé par la hausse du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient, pour ce qui constitue sans doute ses derniers résultats avant son rachat par le fonds américain Apollo.

Approuvé le 11 novembre à une écrasante majorité par les actionnaires, ce rachat de 5,7 milliards de livres (6,8 milliards d’euros) doit être finalisé au premier trimestre 2027, sous réserve du feu vert des autorités de régulation.

Le bénéfice net d'EasyJet s'établit à 20 millions de livres pour l'exercice décalé achevé fin septembre, contre 494 millions un an auparavant, soit un recul de 96 %. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 6 %, à 10,737 milliards de livres.

"Cette année a été difficile pour les compagnies aériennes en raison du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur la demande et les prix du carburant, ce qui a eu des répercussions significatives sur nos résultats financiers", reconnaît Kenton Jarvis, directeur général de la compagnie, cité dans un communiqué.

Le conflit a fait flamber les prix du kérosène, pénalisant les compagnies malgré les couvertures souscrites par nombre d'entre elles avant le début de la guerre pour se protéger contre une hausse des cours.

Hausse des tarifs

Chez EasyJet, deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière l'irlandaise Ryanair, la facture de carburant a augmenté de 11 % sur l'année, à près de 2,5 milliards de livres. Le conflit a également pesé sur la demande.

La compagnie a couvert environ 70 % de ses besoins en carburant pour cet hiver et 54 % pour l'été prochain, "à un prix avantageux par rapport à nos concurrents", a souligné Kenton Jarvis lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

Zone d'enregistrement de le compagnie britannnique EasyJet à l'aéroport parisien d'Orly, le 6 avril 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Cette couverture "apporte une certaine protection", a-t-il estimé, ajoutant qu'il ne serait en revanche "pas surpris" de voir des compagnies aériennes européennes faire faillite sous la pression des prix du kérosène.

Ces protections ne suffiront toutefois pas à empêcher une hausse des tarifs, selon le dirigeant. "Nous n'aurions pas besoin d'une hausse de 20 % pour compenser ce surcoût du carburant, mais il est clair que les tarifs augmenteront", a-t-il dit.

Il n'a pas non plus exclu de nouvelles suppressions de postes au siège, soulignant qu'EasyJet cherchait "toujours à optimiser (ses) coûts". Il a toutefois assuré qu'aucun projet de ce type ne concernait actuellement les pilotes et le personnel de cabine.

Options payantes

"Les fondamentaux d'EasyJet restent solides", a néanmoins affirmé le dirigeant, mettant notamment en avant les performances d'EasyJet Holidays, l'activité de séjours touristiques du groupe.

Cette activité en forte croissance bénéficie de la recherche d'offres de voyages d'un bon rapport qualité-prix par des consommateurs soucieux de leurs dépenses, estime Richard Hunter, d'Interactive Investor.

L'analyste souligne également la contribution des revenus annexes, tirés notamment des options payantes de choix du siège, des bagages et de la restauration à bord.

"Représentant 26 % du chiffre d’affaires du groupe, ces revenus montrent que les clients sont manifestement toujours disposés à payer pour ces extras, ce qui ajoute également une nouvelle corde à l'arc des revenus du groupe", affirme-t-il.

Pour justifier son offre cet été, Apollo avait mis en avant une "marque de premier plan", ainsi que son "réseau étendu et ses positions solides sur des marchés attractifs".

Le fonds américain, qui gère plus de 1.000 milliards de dollars (867 milliards d'euros) d'actifs dans le monde, n'est pas novice dans le secteur aérien, le groupe ayant déjà investi dans les compagnies Aeromexico, Sun Country Airlines et Atlas Air, tout en finançant notamment Air France-KLM et Virgin Atlantic.