EasyJet : les données de 9 millions de clients piratées

Des avions de la compagnie EasyJet, le 1er mai 2020. ( AFP / OLI SCARFF )

Une cyberattaque "hautement sophistiquée" a visé la compagnie aérienne britannique EasyJet. L'attaque a permis aux pirates informatiques d'accéder aux données personnelles - adresses emails et détails de voyage - d'environ 9 millions de clients, a annoncé mardi 19 mai dans un communiqué EasyJet. Les pirates ont également récupéré les données de cartes de crédit de 2.208 personnes, a précisé la compagnie. L'ensemble des clients affectés seront contactés dans les prochains jours et d'ici le 26 mai au plus tard, a inidqué EasyJet qui présice être déjà entré en contact avec ceux dont les données de cartes de crédit ont été compromises.

La compagnie britannique a présenté ses excuses aux personnes concernées et explique qu'il n'y a pas d'indices laissant penser que les données ont été utilisées à de mauvaises fins. Il s'agit d'une cyberattaque à partir d'une source "hautement sophistiquée", selon la compagnie qui a réussi à enrayer l'accès non autorisé à son système informatique. Le groupe a immédiatement alerté le National Cyber Security Centre (NCSC), organisation britannique sur la cyber-sécurité, ainsi que le régulateur britannique de la protection des données (ICO).

Les données récupérées pourraient être utilisées pour des arnaques en ligne

"Depuis que nous avons pris conscience de l'incident, nous avons compris qu'en raison du Covid-19 il y a de fortes craintes sur l'utilisation de données personnelles pour des arnaques en ligne", a déclaré Johan Lundgren, directeur général du groupe. C'est la raison pour laquelle, EasyJet demande aux clients concernés "d'être très vigilants, en particulier s'ils reçoivent des demandes non sollicitées", ajoute-t-il.

Cet incident tombe particulièrement mal pour la compagnie, qui comme l'ensemble du secteur aérien, est touchée de plein fouet par l'arrêt des vols en raison de la pandémie de coronavirus . Pour couronner le tout, cette cyberattaque est dévoilée avant une assemblée générale des actionnaires vendredi qui doit se prononcer sur l'éviction de l'équipe dirigeante. Ces résolutions sont portés par le fondateur et premier actionnaire d'EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, qui fustige la décision de la compagnie de conserver des commandes en cours de plus de 100 avions auprès d'Airbus en pleine crise du coronavirus.