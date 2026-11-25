EasyJet : bénéfice net annuel en chute, plombé par la hausse du carburant

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé mercredi une chute de 96 % de son bénéfice net annuel, plombé par la hausse des prix du carburant liée à la guerre au Moyen-Orient.

Le bénéfice s'établit à 20 millions de livres pour l'exercice décalé achevé fin septembre, contre 494 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 6 %, à 10,737 milliards de livres.

Ces résultats annuels devraient être les derniers avant le rachat de la compagnie par le fonds américain Apollo, attendu au premier trimestre 2027.

"Cette année a été difficile pour les compagnies aériennes en raison du conflit au Moyen-Orient et de son impact sur la demande et les prix du carburant, ce qui a eu des répercussions significatives sur nos résultats financiers", reconnaît Kenton Jarvis, directeur général de la compagnie, cité dans un communiqué.

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper de façon spectaculaire le coût du kérosène, pénalisant les compagnies, même si nombre d’entre elles s’étaient couvertes contre la hausse des prix avant le début de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Pour EasyJet, deuxième compagnie à bas coûts d'Europe derrière sa concurrente irlandaise Ryanair, la facture de carburant a augmenté de 11 % sur l'année, tandis que le conflit a aussi pesé sur la demande.

"Malgré cela, nous avons poursuivi nos avancées stratégiques, amélioré nos opérations, renforcé la satisfaction de nos clients et fait progresser les initiatives qui soutiendront notre performance financière future", estime Kenton Jarvis.

Le rachat par Apollo, annoncé cet été pour un montant de 5,7 milliards de livres (6,8 milliards d'euros), a été approuvé le 11 novembre à une écrasante majorité par les actionnaires d'EasyJet. Sa finalisation reste soumise au feu vert des autorités de régulation.

Le fonds américain avait mis en avant cet été une "marque de premier plan", mais aussi son "réseau étendu et ses positions solides sur des marchés attractifs".

Apollo, qui gère plus de 1.000 milliards de dollars (867 milliards d'euros) d'actifs dans le monde, n'est pas novice dans le secteur aérien, le groupe ayant déjà investi dans les compagnies Aeromexico, Sun Country Airlines et Atlas Air, tout en finançant notamment Air France-KLM et Virgin Atlantic.