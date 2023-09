EA Sports FC 24 : la mixité au grand jour

Alors qu'EA Sports FC 24, qui remplace FIFA, sort vendredi, l’arrivée des joueuses sur le mode de jeu « Ultimate Team » qui devient donc mixte ne fait pas que des heureux. Si certains y voient une excellente idée, d’autres ne la comprenne pas. Alors que le jeu n’est pas encore officiellement sorti, certains dérapages sexistes se sont déjà produits.

« Désolé Eugénie (Le Sommer) , mais l’important c’était la victoire, t’étais mieux sur le banc apparemment (rires) . » Ces mots sont ceux de RocKy alias Corentin Chevrey, champion du monde de FIFA 2017 et double champion de France, qui réagit à un message envoyé par la meilleure buteuse des Bleues, pestant gentiment d’avoir été remplacée par le gamer dès le début d’une finale de Draft – une compétition dans le mode de jeu FUT24. Si la séquence peut faire sourire, elle montre aussi une certaine réticence à jouer avec les avatars virtuels des footballeuses. Pour la première fois de l’histoire de la licence, 1 600 cartes de joueuses sont disponibles sur le mode Ultimate Team sur EA Sports FC 24. Les équipes peuvent donc désormais être mixtes. Sur le papier, cette apparition est une évolution – même si les femmes étaient déjà intégrées dans le jeu vidéo de football le plus connu de la planète depuis 2016 – mais manette en main, beaucoup restent sceptiques et plusieurs attitudes misogynes commencent à émerger.

Sexisme, équipe 100% féminine et cote de popularité

Dernier exemple en date : un TikTokeur a eu la brillante idée de faire un « top 5 des joueurs les plus moches » sur le jeu, produit culturel le plus acheté en France l’année dernière, chose qui n’a jamais était fait pour les hommes, avant de faire celui des « joueuses les plus fraîches ». Un contenu de mauvais goût parmi tant d’autres que dénonce Marine Lacape sur X. « Il y a eu énormément de réactions sexistes sur la présence des femmes dans le jeu » , pointe cette joueuse de FIFA depuis 2009. « Je ne veux pas regarder si c’est un gars ou une fille avant de le ou la choisir, on s’en fout du genre ! Mais simplement opter pour celui ou celle qui a les meilleurs stats. Sam Kerr, qui est meilleure que 80% des attaquants, ne sera pas jouée par un grand nombre de joueurs juste parce que c’est une femme » , assure celle qui va opter pour une équipe 100% féminine pour « embêter certains et leurs prouver que les cartes des filles n’ont rien à env

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com