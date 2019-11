e-Sport : tout comprendre à « League of Legends », dont les Mondiaux vont se conclure à guichets fermés à Paris

Paris accueille dimanche la finale de la plus importante compétition annuelle de jeu vidéo, qui se disputera à l'AccorHotels Arena devant 20 000 spectateurs. Les clés pour ne pas être complètement perdu.

« C'est que des gamins. » « C'est qui le commentateur, c'est le Nagui du coin ? » « C'est fatiguant toutes ces couleurs, non ? »

Ne nous mentons pas, montrer à des sexagénaires les demi-finales du principal événement d'e-sport n'a pas été un summum de communion familiale. C'est ainsi ! Déjà que le jeu vidéo reste souvent incompris, alors que dire de ses compétitions ?

Pourtant, l'idée que la monde de la manette puisse donner lieu à des pratiques sportives complexes et fédératrices est aujourd'hui une réalité bien concrète. La preuve : dimanche 10 novembre, la finale mondiale de League of Legends se disputera à partir de 13 heures, à guichets fermés, à l'AccorHotels Arena de Bercy, à Paris, devant 20 000 spectateurs.

Qu'est-ce que l'e-sport ?

Le terme, relativement récent, recouvre l'ensemble des compétitions amatrices et professionnelles de jeu vidéo. Les différentes disciplines correspondent à des jeux. Les plus installés sont League of Legends (LoL) et Dota, des jeux de conquête territoriale ; Overwatch et Counter-Strike, des jeux de tirs ; et FIFA et Rocket League, des jeux de football.

Pourquoi parle-t-on tant de « League of Legends » ?

Si des tournois de jeu vidéo ont toujours existé de façon confidentielle, c'est lui qui est à l'origine de leur professionnalisation et de l'explosion de leur audience au début des années 2010. Le record absolu est détenu par la finale 2018 de League of Legends. Près de 100 millions d'internautes en ont regardé au moins un extrait, en direct ou en rediffusion.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr