E-Sport : les Européens de G2, favoris des Mondiaux de « League of Legends », doivent-ils se méfier de FunPlus Phoenix ?

L'équipe européenne part ultrafavorite des Worlds, dont la finale doit réunir dimanche 20 000 spectateurs à Bercy. Mais son adversaire chinois, peu connu, se montre lui aussi confiant.

Il y a comme un petit parfum de finale d'Euro 2016 de football. Les Européens de G2 Esports contre les Chinois de FunPlus Phoenix (FPX) va-t-il devenir le France-Portugal des compétitions de jeu vidéo ?

Dimanche à 13 h 30, devant les 20 000 spectateurs de l'AccorHotels Arena (Paris-Bercy) forcément acquis à la cause du dernier représentant européen, G2 Esports partira largement favori de la finale des Worlds, les championnats du monde 2019 de League of Legends, l'une des principales compétitions mondiales d'e-sport.

A suivre dans la vidéo en direct ci-dessous : « G2 Esports - FunPlus Phoenix », la finale des Worlds de League of Legends. A partir de 13 heures sur O'gaming et les plates-formes web et mobile de FranceTVsport.

La possibilité d'un grand chelem inédit

G2 Esports : une équipe européenne qui joue la finale à domicile, à Paris-Bercy, devant un public tricolore acquis à sa cause. La seconde, FunPlus Phoenix, a un palmarès quasi vierge. L'issue est censée être écrite à l'avance. Tous les ingrédients pourraient être réunis pour que, grâce à la glorieuse incertitude de l'e-sport, les représentants du Vieux Continent rentrent chez eux la queue entre les jambes, comme, en football, la bande de Didier Deschamps il y a trois ans.

Sur le papier, G2 Esports a en effet tout pour gagner. Deuxième de leur poule après une défaite en match d'appui contre les Sud-Coréens de Griffin, les demi-finalistes de l'édition 2018 n'ont pas été aussi flamboyants qu'attendu en phase de groupes. Mais ils se sont largement rattrapés en 2019 en écartant deux autres formations de Corée du Sud : Damwon Gaming en quarts de finale (3 manches à 1) et surtout les triples champions du monde SKT Telecom 1 en demi-finales (3-1).

