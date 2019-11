E-sport : les Chinois sacrés champions du monde de League of Legends face aux Européens à Bercy

Paris accueillait ce dimanche la finale des Mondiaux de League of Legends (LOL), l'événement le plus important de l'année sur la scène e-sport. Les Européens de G2 défiaient les Chinois de FunPlus Phoenix (FPX) dans une salle de Bercy archi-comble.Et ce sont finalement les Asiatiques qui ont remporté le Graal des compétitions de jeux vidéo. Une victoire trois sets à zéro qui permet à la Chine de conserver son titre de champion du monde après la victoire l'an dernier d'Invictus Gaming.Les deux équipes, composées de cinq joueurs, s'affrontaient dans un Bercy bouillant dans le but de détruire la forteresse (appelée le Nexus) de l'adversaire. Si le principe semble simple, le jeu n'est pourtant pas des plus faciles à comprendre pour les néophytes.Dès la première manche, FPX prenait l'ascendant et calmait le public acquis à la cause des G2. Bracelets lumineux au poignet et paires de clap clap gonflables en main, les 17 000 spectateurs tentaient de rallumer la flamme. Début de la 3e manche, l'équipe chinoise FunPlusPhoenix pourrait bien finir le travail (2-0). Le public de Bercy croit encore à un retour de @G2esportsw #Worlds2019 pic.twitter.com/PaUNxNwYHn-- Damien Licata Caruso (@DamienLicata) November 10, 2019 La deuxième manche était pliée en 25 minutes à peine.« Nous avons peut-être sous-estimé l'équipe adverse » commentait Léo, 24 ans et joueur amateur de LoL venu de Savoie. « Mais dans de jeu, il peut toujours avoir des retournements de situation comme dans toutes les finales que j'ai regardée », espérait cet e-sportif amateur.Les Européens avaient bien une réaction d'orgueil sur la troisième partie mais les tours ont continué à tomber l'une après l'autre jusqu'à l'effondrement final. C'est fini @FPX_Esports devient championne du monde de @LeagueOfLegends en battant @G2esports 3-0. #Worlds2019 #LeagueOfLegends pic.twitter.com/PinxG2hkh3-- Damien Licata Caruso (@DamienLicata) ...