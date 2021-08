E.Leclerc, Carrefour, Intermarché... Quelles sont les enseignes alimentaires préférées des Français ?

Des disparités existent en fonction du niveau de vie, de l'âge et du lieu d'habitation.

E.Leclerc, Carrefour et Intermarché sont les enseignes alimentaires préférées des Français, selon une étude* OpinionWay pour Bonial, révélée mardi 31 août par Le Parisien et BFM Business . Ainsi, alors que les Français fréquentent quatre enseignens alimentaires en moyenne, près d'un Français sur quatre (23%) fait majoritairement ses achats chez E.Leclerc. Carrefour arrive en deuxième position, avec 21% des Français qui s'y rendent principalement et Intermarché se place sur la troisième marche du podium avec 12% des sondés qui privilégient cette enseigne. Viennent ensuite Lidl (9%), système U (8%) et Auchan (8%).

Comme le souligne Laurent Landel, le président de Bonial, cette répartition "refète le classement en termes de parts de marché du secteur" et traduit l'ancrage régional des différentes enseignes , E.Leclerc étant "né en Bretagne" et s'étant développé à partir de là, quand Carrefour est né à Sainte-Geneviève-des-Bois en Île-de-France et "a grandi très vite dans les grandes villes". Si E.Leclerc arrive donc en première position dans la majorité des régions françaises, Carrefour se place en tête en Île-de-France, Auvergne-Rhônes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Système U reste numéro 1 dans les Pays de la Loire et Intermarché en Occitanie.

Par ailleurs, tous les publics ne privilégient pas les mêmes enseignes . Ainsi, E.Leclerc est l'enseigne préférée des 35-49 ans (28%) et des ouvriers, employés... (29%), Carrefour attire les 18-24 ans (23%) et les personnes avec des revenus mensuels supérieurs à 2.000 euros (23%). Dans les Intermarché, le public majoritaire sont les 50-64 ans (15%) et les personnes avec des revenus mensuels supérieurs à 2.000 euros (13%). Le public majoritaire des magasins Lidl se compose des 25-34 ans (12%), quand celui des Système U et des Auchan sont constitués par les 65 ans et plus (10%).

Si les hypermarchés restent centraux pour les courses alimentaires des Français, de nombreuses enseignes spécialisées viennent désormais s'y ajouter tels que Picard ou Grand Frais, qui a d'ailleurs intégré le classement des enseignes préférées des Français.

En outre, indique l'étude, si la proximité géographique a longtemps été le critère numéro 1 pour choisir l'enseigne dans laquelle faire ses courses, il a été remplacé par les critères 'prix', important pour 94% des Français, et 'promotion', importante pour 84% des consommateurs , ces dernières années. Avec la meilleure note dans la catégorie des promotions (7,4/10) et la deuxième dans celle des prix (7,5/10), E.Leclerc est donc logiquement leader au niveau national. La progression de Lidl, année après année, le confirme également l'importance accordée aux prix et promotions. "La crise sanitaire a renforcé cet aspect-là, avec évidemment des tensions plus fortes sur le pouvoir d'achat, un budget à tenir en raison d'activité partielle, de licenciement", souligne Laurent Bonnel.

* Etude OpinionWay pour Bonial, réalisée auprès d'un échantillon de 5.311 personnes représentatif de la population française, selon la méthode des quotas, utilisateurs de Bonial, par questionnaire auto-administré en ligne du 26 juillet au 30 juillet 2021.