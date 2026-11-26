E-commerce: Temu s'engage à renforcer les droits des clients en Europe

Temu s'engage à renforcer les droits des clients en Europe ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Des commandes plus transparentes et des remboursements facilités : le géant chinois du commerce en ligne Temu s'est engagé à renforcer les droits de ses clients en Europe, pour mettre fin à une procédure engagée par les autorités de protection des consommateurs nationales et la Commission européenne.

Bruxelles et le groupe ont annoncé simultanément un accord pour clore à l'amiable cette procédure lancée en 2024, qui aurait pu valoir une nouvelle amende au groupe.

Parmi les engagements proposés par Temu et acceptés par les régulateurs européens, le géant de la vente en ligne va notamment faciliter le renvoi d'articles et les remboursements, traquer les faux avis et améliorer la transparence sur les prix affichés, notamment lorsqu'ils font l'objet de réductions.

En outre, l'entreprise va renoncer à certaines tactiques commerciales comme les messages indiquant qu'un produit est "presque épuisé".

"Nous sommes heureux d'être parvenus à une résolution avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs", a confirmé le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Nous saluons le dialogue constructif qui a accompagné ce processus et continuerons à renforcer la transparence et à améliorer l'expérience d'achat des consommateurs partout en Europe", a ajouté le groupe.

Temu s'était vu infliger une amende européenne de 200 millions d'euros cette année dans le cadre d'une autre procédure, et a en outre été accusé ce mois-ci d'infractions à la réglementation européenne qui pourraient déboucher potentiellement sur une sanction supplémentaire.