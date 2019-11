E-commerce : le site web de l'enseigne Histoire d'Or crée la surprise

On ne l'attendait pas si haut dans le classement de l'étude Benchmark iloveretail.fr pour Proximis sur le commerce unifié en France qui a analysé et noté les sites marchands de 99 enseignes non alimentaires. Car si les enseignes du secteur culture/high-tech, contraintes d'innover face à la forte concurrence des pure players type Amazon, proposent des services sur le web plutôt performants, Histoire d'Or a créé la surprise en se hissant sur le podium juste derrière la Fnac mais devant Darty. LIRE AUSSI > Alinea, Ikea, Intersport... les sites Internet de grandes marques passées au cribleLe leader français du bijou (environ 8 % de parts de marché) dont les 400 magasins sont essentiellement situés dans les centres commerciaux a lancé son site Internet en 2013 avec cette préoccupation d'en faire « un canal complémentaire au magasin », explique Hayat Zerouali, directrice e-commerce. « L'objectif est d'offrir la même expérience en magasin et sur le site, poursuit-elle. D'autant plus que 30 % des gens qui viennent dans nos boutiques ont au préalable visité le site. C'est une source de préparation et d'information. »De gros efforts sur la livraisonL'enseigne excelle notamment sur les modes de livraison avec le click and collect en moins de deux heures utilisé par 30 à 35 % de ses clients. Elle propose aussi la livraison à domicile en 24 heures. « Toutes nos commandes passées avant 14 heures sont expédiées le jour même », précise la directrice e-commerce. Et si Histoire d'Or ne fait pas partie des sept enseignes de ce classement qui livrent gratuitement sans condition (à l'image de Boulanger, Darty ou Damart), ce service est proposé à partir de 49 euros d'achat. « En sachant que 80 % des paniers sont au-dessus de cette somme », précise-t-elle.Dans ce secteur, la concurrence des pure players est pourtant assez récente. « On regarde, on est attentif. Mais on trouve leur arrivée plutôt saine car cela ...