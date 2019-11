E-commerce, Fintech : l'Afrique se positionne

Adekunle Johnson, professeur dans un lycée nigérian, a tenté de commander un congélateur de 429 litres dans un magasin de vente au détail en ligne lors de la promotion annuelle Black Friday, qui a commencé plus tôt ce mois-ci au Nigeria. « J'en ai vraiment besoin maintenant, car Noël arrive et il me faudra stocker de grandes quantités de produits alimentaires », raconte-t-il à nos confrères de Xinhua. Malgré une remise importante, le congélateur doit être prépayé en ligne, à la demande du détaillant, ce qui pose problème à M. Johnson. Autre défi : recevoir le produit en bon état et sans frais de livraison supplémentaires. Tous ces soucis ont ralenti sa course aux achats, rapporte encore le média chinois.Lire aussi Yeming Wang : « Nous voyons l'Afrique comme un ?nouveau continent?, une terre d'opportunités »Lire aussi E-commerce : le Rwanda, premier hub africain d'AlibabaLes défisL'histoire de M. Johnson reflète la réalité du développement du commerce électronique en Afrique. Avec une population de plus de 1,2 milliard d'habitants et un nombre croissant d'internautes, le continent a assisté à la montée en puissance de plusieurs plateformes locales de commerce électronique. Cette industrie émergente est également confrontée à des défis, notamment une infrastructure inadéquate, un marché fragmenté et une pression financière. La bataille entre les grands groupes et les start-up lancés dans ce domaine a été...