DYSTINCT : « Les Marocains étaient conscients de marquer l’histoire »

À 24 ans, le chanteur belge d'origine marocaine est bien décidé à conquérir le monde. Et il bénéficie d'un soutien inattendu, celui de la sélection marocaine, qui a fait de son tube "Ghazali" l'hymne officieux des Lions de l'Atlas.

Comment est-ce que votre single « Ghazali » est devenu l’hymne officieux de la sélection marocaine, lors de la Coupe du monde au Qatar ?

Cela s’est fait très naturellement. Après le quart de finale face à l’Espagne, alors que j’étais encore dans le stade, j’ai reçu des vidéos des joueurs en train de chanter ma chanson dans les vestiaires. J’étais content, mais sans plus. Et je n’ai pas tout regardé, car je n’avais pas beaucoup de réseau. Mais quand je suis rentré à l’hôtel et que j’ai rallumé mon téléphone, j’ai vu toutes les vidéos arriver. Ça ne s’arrêtait pas. La chanson est devenue virale et a connu une nouvelle vie, car elle avait déjà été le tube de l’été 2022 au Maroc. Ce qui est beau, c’est que désormais, à chaque fois que l’équipe du Maroc joue, elle écoute cette chanson pour se remémorer son succès lors de cette Coupe du monde. C’est devenu leur chanson fétiche.…

Propos recueillis par Mathias Edwards pour SOFOOT.com