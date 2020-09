Dylan Bronn : "Ma famille, la plage et l'AS Cannes, c'était le bonheur"

Titulaire à Metz, le défenseur tunisien de 25 ans enchaîne les matchs de Ligue 1. Un rythme de croisière qui n'est pas pour déplaire à celui qui est passé en quelques mois des parties de foot-volley sur les plages de Cannes à la Coupe du monde en Russie.

Il ne faut plus que tu regardes alors ! Mais cette victoire est dans la continuité de ce qu'on avait fait en début de saison. C'était cohérent, mais il nous manquait jusqu'ici les buts. On est restés solides, confiants, et dimanche, ça a fini par payer en fin de match. Maintenant, j'espère que ça sera le début d'une longue série.Oui, c'est sûr, on sentait qu'il y avait de la place face au PSG qui n'était pas dans un très grand jour. On a vu dès l'entame de match qu'on pouvait leur faire mal, mais on s'est fait punir dans le temps additionnel. Et ça fait mal à la tête.