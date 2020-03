Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dybala et Fellaini positifs au COVID-19 Reuters • 22/03/2020 à 15:18









Dybala et Fellaini positifs au COVID-19 par Victor Gatinel (iDalgo) Pays européen le plus touché par la pandémie du coronavirus, l'Italie déplore chaque jour de nombreux cas de contamination. Paulo Dybala, attaquant de la Juventus Turin, a déclaré hier sur les réseaux sociaux être atteint par le virus tout comme sa compagne. C'est le 3e joueur de la Vieille Dame a être testé positif après Daniele Rugani et Blaise Matuidi. Cependant l'Argentin de 26 ans s'est montré rassurant en précisant qu'il se sentait bien. En Lombardie c'est également Paolo Maldini qui a informé les fans du Milan AC qu'il avait attrapé la maladie. À 51 ans sont état de santé n'est pas préoccupant mais il restera en quarantaine le temps de sa guérison. Enfin, Marouane Fellaini, joueur du Shandong Luneng en Chine, dont est parti le virus, est le premier joueur de son championnat infecté par le COVID-19. Le Belge a été hospitalisé et se sent désormais mieux. Il a déclaré sur Instagram : "Je peux vous assurer que tout va bien pour moi maintenant. Merci aux fans, au personnel soignant et au club pour leur prévenance et leur attention".

