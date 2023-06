Dybala délivre la Roma, la Juventus en Conférence, le Hellas et Spezia en barrages

Dans ce multiplex à cinq affiches en clôture cette saison de Serie A, la Roma s'est imposée sur le gong grâce à Paulo Dybala. Les Romains rejoignent l'Atalanta, qualifiée pour la Ligue Europa, et laissent la Juve en Ligue Europa Conférence. Le Hellas et Spezia, eux, s'affronteront en barrages pour savoir qui descendra.

L’ange Paulo. Ce dimanche, à Rome, Paulo Dybala s’est une nouvelle fois transformé en divin sauveur. Mal embarquée dans cette rencontre face au Spezia Calcio, la Roma s’en est en effet remise à son Argentin. Dans les ultimes minutes, le champion du monde a profité d’une faute dans la surface d’Amian pour transformer son (précieux) penalty et permet donc aux Giallorossi d’assurer une cinquième place synonyme de Ligue Europa. Mais la soirée a pourtant débuté de la pire des manières, pour sa bande : après seulement six minutes de jeu, Nikolaou a climatisé le Stadio Olimpico en ouvrant la marque. Juste avant la pause, Zalewski est parvenu à égaliser et relancer les siens. Mais les Romains le savaient, ils allaient devoir faire plus. En effet, pour s’assurer d’une qualification en Ligue Europa, la Roma devait impérativement s’imposer ou bien espérer un faux pas de l’Atalanta ou de la Juventus.

Paulo 🐺 pic.twitter.com/f4fHIzcJ6V…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com