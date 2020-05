Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dusseldorf enfonce Schalke, Hoffenheim se reprend Reuters • 27/05/2020 à 23:28









par Matthieu Cointe (iDalgo) Schalke n'y arrive plus. Les joueurs de David Wagner se sont inclinés à Dusseldorf (2-1) après avoir mené au score (2-1). McKennie avait mis les Konigsblauen sur la bonne voie mais Hennings puis Karaman ont permis au Fortuna d'obtenir sa première victoire depuis 5 matches. Dusseldorf est 16ème, à un petit point de Mayence. De son côté Schalke 04 enchaîne une dixième rencontre sans gagner en championnat (4 nuls, 6 défaites) et reste 9ème. Hoffenheim a mis fin à sa mauvaise série en dominant Cologne (3-1) dans un match qui s'est terminé à 10 contre 10. Le TSG n'est plus qu'à trois points de Wolfsburg, 6ème, alors que Cologne passe 11ème. Dans les autres rencontres de la soirée, Mayence n'a pas réussi à venir à bout de l'Union Berlin, pourtant en infériorité numérique pendant la majeure partie de la rencontre (1-1). Augsbourg et Paderborn se sont quant à eux quittés sur un score nul et vierge.

