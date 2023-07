information fournie par So Foot • 17/07/2023 à 00:31

Dušan Tadić rebondit à Fenerbahçe

Tadić, turkić.

Quelques heures après avoir annoncé son départ de l’Ajax, Dušan Tadić a signé, libre, en faveur de Fenerbahçe. Un transfert longtemps annoncé et donc officialisé ce dimanche pour le meneur de jeu de 34 ans, débarquant à Istanbul pour deux ans. Sa sixième expérience après Voïvodine, Groningue, Twente, Southampton et donc Amsterdam. Le Serbe s’ajoute d’ailleurs à un effectif déjà renforcé par les arrivées d’Edin Džeko, Alexander Djiku, Ryan Kent, Umut Nayir et Sebastian Szymański.…

AB pour SOFOOT.com