Durement touché par la crise du Covid-19, ADP prévoit 1.150 départs volontaires dont 700 non remplacés

Au total, le gestionnaire des aéroports parisiens va supprimer 11% de ses effectifs dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle.

Un Boeing 787 à l'aéroport Charles de Gaulle ( AFP / DANIEL SLIM )

Nouveau plan de départs dans l'aérien. Frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et les restrictions de circulation et fermetures de frontières qui l'accompagnent, le gestionnaire des aéroports parisiens ADP va supprimer 11% de ses effectifs dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle qui évitera les départs contraints. "L'accord, qui doit désormais être validé par la direction, fixe à 1.150 le nombre maximum de départs volontaires, dont 700 ne seront pas remplacés", a indiqué le groupe mercredi. "La direction s'engage à ce qu'aucun départ contraint pour motif économique n'ait lieu jusqu'au 1er janvier 2022", a précisé la direction, ajoutant que l'accord vise à "sauvegarder durablement l'entreprise". Le groupe, qui gère les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget et emploie 6.250 salariés en France.

Un ensemble de trois accords indissociables - rupture conventionnelle collective (RCC), accord de performance collective (APC) et activité partielle de longue durée (APLD) - avait été proposé à la négociation des organisations syndicales représentatives d'ADP SA le 31 août. La direction avait pris acte, le 5 novembre, de la non-signature par la majorité des organisations syndicales des accords proposés. "Afin de donner une nouvelle chance au dialogue social", la direction a proposé un nouveau projet d'accord de rupture conventionnelle collective qui a été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CGT, Unsa), selon la direction.

Un accord salué mais des inquiétudes pour l'avenir

"L'Unsa se félicite qu'un accord ait pu être trouvé afin d'éviter des départs contraints mais ça nous laisse des inquiétudes pour l'après-2022", a indiqué à l'AFP son secrétaire général Laurent Garssine, regrettant que le plan de recrutement "au-delà des 700 départs n'aura pas lieu avant 2026". "On est une entreprise qui va se fragiliser" et qui va revenir à la situation de 1982, a-t-il ajouté.

Le 7 janvier, le PDG doit présenter une liste exhaustive des mesures prises "pour le plan d'adaptation des contrats de travail (...) Une sorte d'APC non négociable" avec des baisses de salaires à la clef, selon Laurent Garssine. "Je suis particulièrement fier que le dialogue social ait permis d'aboutir à un dispositif qui évite les départs contraints et permette de préserver les compétences", a commenté auprès de l'AFP le PDG de Groupe ADP, Augustin de Romanet, précisant qu'il passerait par "des pré-retraites majoritairement, des congés de fin de carrière et de façon plus réduite des mobilités sécurisées".

Comme l'ensemble du secteur aérien, ADP a été frappé de plein fouet par la crise du Covid-19. En octobre, le trafic des aéroports parisiens a atteint à peine un quart de celui de l'an dernier. Seulement 2,3 millions de passagers ont été accueillis à Orly et à Paris-Charles de Gaulle. "Nous nous attendons à Noël à un très fort trafic qui pourrait nous amener au niveau de juillet, c'est-à-dire -55% de façon ponctuelle pendant deux semaines", a ajouté Augustin de Romanet craignant toutefois une rechute en janvier alors que la deuxième vague de l'épidémie continue à terrasser le secteur. À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E et 2F sont actuellement ouverts et à Paris-Orly, resté fermé du 1er avril au 26 juin, les compagnies n'utilisent plus que le terminal Orly 3. Le Groupe ADP a perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année sous l'impact de la crise et a revu à la baisse ses hypothèses de trafic pour Paris avec une chute qui pourrait aller jusqu'à 70% en 2020. Au niveau mondial, le trafic exprimé en kilomètres-passagers payants (RPK) était en baisse de 70,6% en octobre, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata).