Durcissement des mesures sanitaires : les supermarchés rassurants sur leur approvisionnement

Les enseignes ont augmenté leurs stocks de produits dit "psychologiques" -pâtes, conserves...-, pour pouvoir faire face aux comportements "hors normes" des clients.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Il n'y aura pas de pénurie dans les supermarchés français, si "tout le monde reste raisonnable" dans ses achats, même après l'annonce éventuelle d'un durcissement des mesures sanitaires par le gouvernement.

"Il y a quelques produits pour lesquels il y a eu une forte demande", explique le patron de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) Jacques Creyssel, mais "les distributeurs se sont préparés à toutes les éventualités puisque différents scénarios sont sur la table", de l'extension du couvre-feu nocturne à l'hypothèse d'un reconfinement partiel ou total.

"Pas besoin de faire du stock"

"On a malheureusement l'expérience du confinement de mars , on voit bien les produits qui font l'objet d'une forte demande. Mais les magasins resteront ouverts, il y aura suffisamment de produits et donc pas d'inquiétudes à avoir pour les clients et les consommateurs", affirme-t-il. "Il n'y pas besoin de faire du stock, car on trouvera tout ce qu'il faut sans difficulté dans les semaines qui viennent".

"On a un tout petit peu d'expérience, on a vu ce qui a précédé le confinement de mars, cela nous a appris un certain nombre de choses ainsi qu'à l'amont, aux industriels", abonde Thierry Desouches, porte-parole de Système U. "Depuis la sortie du confinement, on a des stocks légèrement supérieurs à ce qu'ils sont normalement de produits qu'on dit 'psychologiques', comme les pâtes ou les conserves de légume".

Crainte des attitudes "hors normes"

S'il rappelle qu'il "faut attendre de savoir ce qui a été décidé" par le gouvernement, il espère surtout que les consommateurs "auront appris" de l'expérience du premier confinement , "compris que la chaîne d'approvisionnement avait tenu et que ce qui avait provoqué les ruptures étaient les attitudes un peu hors normes".

Seule interrogation, pointe Jacques Creyssel: "Aujourd'hui, le couvre-feu à 21h00 entraîne la fermeture des magasins alimentaires. S'il était avancé, il faudrait savoir si cela conduirait à fermer plus tôt ces magasins", explique-t-il. "Si une décision est prise dans ce sens, il faudrait qu'on ait l'autorisation d'ouvrir le dimanche pour étaler au maximum la venue des clients afin que les conditions sanitaires soient respectées".