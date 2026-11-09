Duralex : le nouveau repreneur veut "produire de manière rentable"

Cedric Meston à l'usine de Duralex à La Chapelle Saint-Mesmin, le 14 octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La nouvelle direction de Duralex a dévoilé lundi ses premières mesures pour faire repartir la célèbre verrerie, moins d'un mois après la reprise de l'entreprise par Cédric Meston.

"Notre priorité c'est de produire de manière rentable et de stabiliser l'entreprise", a expliqué M. Meston, lors d'une conférence de presse à l'usine de l'entreprise, située à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), près d'Orléans.

L'"objectif" est de "ne pas vendre à perte", une des raisons qui expliquent les dernières difficultés de Duralex, a ajouté M. Meston, qui a repris Duralex via sa holding Tomé, avec NJJ Capital, la holding du milliardaire Xavier Niel.

Cédric Meston est connu comme cofondateur de la start-up HappyVore (substituts végétaux à la viande) et pour avoir repris Tupperware France en 2025.

Une quinzaine de nouveautés de Duralex ont été présentées en amont du salon du Made in France, MIF Expo, qui se tiendra du 12 au 15 novembre à Paris.

Il s'agit d'anciens modèles remis au goût du jour ou déclinés en couleur, par exemple des saladiers des années 1980 produits en bleu et rose, les verres Manhattan, qui n'étaient produits qu'en transparent, ou le Picardie de 58 cl.

"Ce sont des produits à beaucoup plus forte valeur ajoutée, plus haut de gamme, qui répondent aux attentes des consommateurs, et c'est là-dessus que nous voulons travailler", a expliqué Cédric Meston, 32 ans.

Reprise mi-octobre, Duralex a connu début juin son cinquième redressement en une vingtaine d'années. 155 emplois ont été préservés sur environ 220.

Tomé s'est engagée à investir deux millions par an dasn l'entreprise, "un minimum", a précisé Christophe François, responsable des projets industriels du groupe.

Les repreneurs ont également commencé à travailler sur l'outil industriel de Duralex, pour réduire la consommation d'énergie, faire baisser la casse, le taux de rebut, etc.

Ils ambitionnent aussi de décarboner l'usine, car la consommation d'énergie pèse aujourd'hui près de 20% du chiffre d'affaires de Duralex, avec la mise en service d'un four électrique d'ici 2029, pour faire de Duralex "le verre le plus écologique au monde".