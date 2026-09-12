Dunkerque inflige à Saint-Étienne sa première défaite de la saison

Dunkerque 2-1 Saint-Étienne

Buts : Ayari (52 e ), Keita (58 e ) pour l’USLD // Boakye (43 e ) pour l’ASSE

Renversant. Intraitable depuis le début du championnat, Saint-Étienne a vu sa belle série de victoires être stoppée net par Dunkerque, qui a parfaitement réagi ce samedi (2-1). Le premier acte met du temps à se décanter, mais tout s’accélère juste avant la mi-temps. Alors que Dunkerque est réduit à dix sur une phase de jeu, Zuriko Davitashvili repique dans l’axe et mystifie la défense adverse avec une passe pour Augustine Boakye. Idéalement trouvé à l’entrée de la surface, le Ghanéen n’a plus qu’à ouvrir son pied pour ajuster Moha Ramos (0-1, 43 e ) . Un troisième but en trois journées pour lui.…

TM pour SOFOOT.com