Dunkerque en Ligue 2 et à bon port, 24 ans plus tard

Les maritimes avaient pris le large avec la D2 un soir de mai 1996, après trente années de présence ininterrompue chez les pros... Près d'un quart de siècle aura été nécessaire pour revenir sur les quais d'un monde qu'ils avaient déserté. Le navire a été chahuté de tout bord, ballotté par la houle jusqu'en CFA 2 (cinquième division). Mais l'arrivée aux manettes du truculent entrepreneur Jean-Pierre Scouarnec a entre autres permis aux Nordistes de retrouver leur cap et de "sortir de l'enfer", d'après le maire.

Deux relégations en deux ans

21 mai 1996. Dunkerque, stade Tribut. L'attaquant géorgien Gia Guruli (qui terminera sa carrière à Calais) ne le sait pas encore, mais sa frappe qui finit au fond contre Mulhouse en clôture de la saison de Division 2 sera le dernier but inscrit par Dunkerque chez les pros pour les 24 prochaines années. Les hommes d'Alex Dupont s'imposent, sur la plus petite des marges. La relégation, elle, est déjà actée depuis une semaine. ", jure l'ex-technicien depuis son fief de retraité à La Turbie, près de Monaco.Dunkerque, en D2, représentait une institution. ", rebondit Alex Dupont, l'homme aux 270 matchs sous le maillot bleu et blanc et enfant de Jean-Bart (célèbre corsaire de Louis XIV, originaire de Dunkerque).L'allégresse cède pourtant la place aux heures sombres : direction le National, puis la CFA (quatrième échelon) au printemps 1997 après une refonte drastique des championnats. "", poursuit l'ancien entraîneur brestois. "