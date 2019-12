Dunk valable mais refusé de Harden : la NBA rejette l'appel des Rockets

La NBA a rejeté lundi l'appel posé par les Houston Rockets, qui réclamaient l'invalidation d'une défaite face à San Antonio pour un dunk refusé à James Harden qu'ils dénonçaient comme une erreur arbitrale.Les Houston Rockets avaient été battus 135 à 133 après deux prolongations, mardi, par les San Antonio Spurs. À près de huit minutes de la fin du match, la star des Rockets avait claqué un dunk si puissant que le ballon était repassé au-dessus du cercle avec l'aide du filet, donnant l'impression d'un panier raté. Sur quoi les arbitres n'avaient pas attribué les deux points à Houston, qui menait alors 104-89. "James Harden a raté son dunk" pic.twitter.com/ZmUONW8SZY— The Daily Dunk (@dailydunkfr) December 4, 2019 L'action serait restée anodine si les Spurs, au prix d'une remontée fantastique, n'avaient pas arraché une première prolongation, avant de l'emporter lors de la seconde.Les Rockets espéraient deux options : que le résultat soit invalidé et que la victoire leur soit attribuée, ou que la fin de la rencontre soit rejouée à compter du dunk de Harden, comme cela avait été le cas en 2008 pour un match Miami-Atlanta après une expulsion à tort de Shaquille O'Neal.L'arbitre avait admis une erreur Dans un communiqué, le commissaire de la Ligue Adam Silver a reconnu que les arbitres avaient mal appliqué les règles en ne laissant pas au coach de Houston l'occasion de « challenger » (demander un revisionnage des images) cette décision arbitrale. Après la rencontre, le responsable du corps arbitral, James Capers, avait lui-même admis une erreur. LIRE AUSSI > Comment suivre la NBA en France Silver estime cependant que « les Houston Rockets ont disposé du temps nécessaire pour surpasser cette erreur », entre les près de huit minutes qu'il restait alors à jouer dans le quatrième quart-temps et les deux prolongations qui ont suivi. Cette défaite ...