Dugarry-Messi, les maux de trop

Sur les antennes de RMC dans son émission "Team Duga", Christophe Dugarry s'est ouvertement payé Lionel Messi en dépassant beaucoup de limites. Ses mots déplacés n'ont leur place nulle part, pas leur place dans un débat sur du football, et qui doivent logiquement être dénoncés.

Un consultant ne devrait pas dire ça

Dugarry ferait un bon twittos anti Messi , je suis mort c'est malade pic.twitter.com/3K4YuVxa2y -- (@Erwan_fran) July

L'inégalable documentairede Stéphane Meunier restera dans l'histoire pour plusieurs répliques cultes, à commencer par celle du Christophe Dugarry dans sa chambre de Clairefontaine à l'issue du match contre l'Afrique du Sud, le 12 juin 1998, où l'avant-centre de l'OM raconte sa célébration de but. ""Putain, je vous ai tous niqués, je vous ai tous niqués !""Putain, je vous ai tous niqués !"" Dugarry lançait parfaitement la France dans son Mondial, il pouvait laisser éclater sa joie quitte à égratigner les médias au passage. Douze ans plus tard, Duga s'est placé de l'autre côté de la barrière médiatique et son franc-parler ravit autant ses fans qu'il ne dégoûte ses détracteurs. Mais depuis hier soir, son verbe parfois acerbe s'est retourné contre lui. Cette fois-ci, Duga s'est "" tout seul.Faut-il vraiment rappeler les mots du consultant lors de ce débat autour d'Antoine Griezmann ? Hélas, oui. "(couilles, en VF)" Bien entendu, ce contenu est extrêmement gênant, à la fois sur le fond et la forme. Par ces trois phrases au contenu violent et vulgaire, Dugarry manque de respect à Leo Messi mais surtout, Dugarry manque de respect à toutes les personnes touchées par l'autisme et qui n'avaient absolument rien demandé.