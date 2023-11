Dublin sous forte présence policière après des émeutes qui ont fait "honte" à l'Irlande

La carcasse d'un bus incendié est évacuée d'une rue de Dublin le 24 novembre 2023 au lendemain d'émeutes imputées à l'extrême droite ( AFP / PAUL FAITH )

La ville de Dublin était sous haute surveillance policière vendredi soir, avec quelques rares incidents au lendemain d'émeutes d'extrême droite qui ont éclaté après une attaque au couteau et ont fait "honte à l'Irlande", selon son Premier ministre.

Une poignée de personnes ont été arrêtées dans le centre-ville de la capitale irlandaise en début de soirée, a constaté un journaliste de l'AFP, à qui la police a indiqué ne pas s'attendre à de "sérieux incidents".

"Le centre de Dublin est ouvert normalement" avait-elle voulu rassurer sur X (ex-Twitter) plus tôt dans l'après-midi, avec un "plan de maintien de l'ordre renforcé" et le déploiement de deux canons à eau par précaution.

Pendant plusieurs heures jeudi soir, près de 500 émeutiers ont incendié des véhicules, pillé et saccagé des commerces et affronté la police, dans un quartier du centre de Dublin où vivent de nombreuses personnes immigrées.

Ces violences ont éclaté après qu'un homme armé d'un couteau eut agressé plusieurs personnes en début d'après-midi près d'une école à Dublin, faisait quatre blessés, une institutrice et trois enfants.

Une petite de fille de cinq ans était "dans un état critique" vendredi. L'enseignante se trouve dans "un état grave", selon la police.

Également blessé, l'agresseur a été maîtrisé et arrêté sur place, grâce notamment à l'intervention d'un livreur brésilien et d'un Français de 17 ans. Il s'agirait, selon le quotidien Irish Times, d'un homme ayant été naturalisé et vivant en Irlande depuis 20 ans.

Les forces de l'ordre ont imputé cette "extraordinaire explosion de violence" à l'extrême droite, évoquant des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux au sujet des origines de l'attaquant, dans un contexte de montée en puissance d'un discours anti-immigration.

- Scènes inédites -

Les émeutiers "affirment défendre les ressortissants irlandais", mais "ils font honte à Dublin, honte à l'Irlande", a fustigé le Premier ministre, Leo Varadkar, ajoutant que les dommages causés aux infrastructures publiques allaient coûter des "dizaines de millions d'euros".

Les forces de l'ordre irlandaises, qui ont évoqué des scènes inédites "depuis des décennies", ont annoncé avoir arrêté 34 personnes. Un couvre-feu a été imposé à certaines d'entre elles, selon des médias irlandais.

Après s'être dit initialement "convaincue qu'il n'y avait pas de lien terroriste", la police s'est montrée plus prudente sur les motivations de l'assaillant, âgé d'une cinquantaine d'années.

Vendredi soir, la ministre de la Justice Helen McEntee a indiqué que les officiers avaient "une ligne d'enquête définie", sans en préciser la nature, et que personne d'autre n'était recherché à ce stade.

Elle a également annoncé qu'un projet de loi sur la vidéosurveillance, qui doit notamment permettre aux policiers d'utiliser des caméras-piétons, ferait l'objet d'un examen accéléré.

Compte tenu de ce qu'elle a qualifié de "défaillances opérationnelles catastrophiques", la cheffe du principal parti d'opposition Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a réclamé vendredi la démission de la ministre de la Justice ainsi que du chef de la police irlandaise, mais Helen McEntee s'y est refusée.

- Rumeurs sur les réseaux -

Dans les heures qui ont suivi l'attaque jeudi, plusieurs comptes anti-immigration ont fait circuler sur X la rumeur que l'assaillant était un "immigré illégal" ou un "ressortissant algérien", avec des hashtags comme #Irelandisfull ("L'Irlande est pleine") et #IrelandBelongsToTheIrish ("L'Irlande appartient aux Irlandais").

"Dès que la nouvelle de l'attaque est tombée, l'extrême-droite s'est organisée" sur les réseaux sociaux, et des "appels à se rassembler dans le centre-ville ont été lancés - notamment sur Telegram et Twitter - par des figures connues", a souligné Aoife Gallagher, de l'Institute for Strategic Dialogue à Londres.

Avivé par une crise du logement, un discours anti-immigration s'est développé ces dernières années en Irlande. Ces derniers mois, plusieurs manifestations ont eu lieu contre des projets d'hébergement pour demandeurs d'asile.

Selon des chiffres officiels, les demandes d'asile ont été multipliées par plus de 5 en 2022 par rapport à 2021 en Irlande.

"La majorité des Irlandais accueillent favorablement les immigrés (...) mais depuis deux ou trois ans, un mouvement d'extrême droite qui utilise les réseaux sociaux pour répandre la désinformation et la peur à leur sujet a émergé", a indiqué à l'AFP Anne Holohan, professeure associée au Trinity College de Dublin.

L'association contre le racisme INAR a fustigé "les manipulateurs et les opportunistes" qui "profitent de cette période difficile" pour "semer le chaos".