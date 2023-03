"Dubaï papers": deux dirigeants d'entreprises condamnés pour évasion fiscale

Deux dirigeants d'entreprises ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Paris à des peines de prison avec sursis et plusieurs centaines de milliers d'euros d'amendes pour du blanchiment de fraude fiscale dans le cadre des "Dubaï papers".

Yves Mouriès, 75 ans, ancien PDG de la marque de mode Aigle, a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et 300.000 euros d'amende pour "blanchiment de fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale aggravée" entre 2009 et 2012.

La peine, proposée par le Parquet national financier (PNF) dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), plaider-coupable à la française, a été homologuée par une juge du siège.

M. Mouriès a "reconnu" avoir dissimulé 6,8 millions d'euros au fisc, soit 3,2 MEUR d'impôts éludés en comptant les pénalités, qui ont déjà fait l'objet d'un redressement fiscal supérieur à 3MEUR.

Cette dissimulation s'était faite dans le cadre d'un réseau international de blanchiment de fraude fiscale noué à partir du début des années 2000 autour du groupe Helin, basé aux Émirats arabes unis, dont l'existence avait été révélée par l'Obs et Radio France en septembre 2018, sur la base des "Dubaï Papers", une fuite de 200.000 fichiers, mémos, courriels, lettres et télécopies.

En audition, M. Mouriès "a intégralement reconnu les faits, n'a pas cherché à minorer sa responsabilité, a collaboré" avec les enquêteurs financiers, a souligné le représentant du PNF.

L'intéressé avait signalé sa situation à l'administration fiscale après les articles de presse sur ces Dubaï Papers, mais avant la révélation d'une enquête pénale.

Un autre dirigeant d'entreprise, Jean-Louis Chagnaud, 60 ans, a, lui, été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 200.000 euros d'amende pour la dissimulation au fisc d'une donation familiale d'un montant de près de trois millions d'euros, qui avait aussi emprunté le circuit Helin.

M. Chagnaud s'était signalé à l'administration fiscale, "avant même que les Dubaï Papers ne sortent dans la presse" et a fait l'objet d'un redressement fiscal en novembre 2019 à hauteur d'1,9 M d'euros.

Le PNF a appelé mi-janvier les contribuables français ayant eu recours à la société Helin à se rapprocher de lui avant le 30 avril. Selon une source proche du dossier, un seul s'est manifesté à ce jour.

Au total, une quarantaine de plaintes ont été transmises par l'administration fiscale, concernant parfois plusieurs contribuables, et au moins 71 perquisitions menées, tandis que quatre contribuables avaient déjà été condamnés à de l'emprisonnement avec sursis et des amendes entre septembre 2021 et juin 2022.