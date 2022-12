Du sursis requis contre un CRS qui avait éborgné un syndicaliste en 2016

Sursis requis contre un CRS qui avait éborgné un syndicaliste en 2016 ( AFP / DAMIEN MEYER )

L'accusation a requis mercredi deux à trois ans d'emprisonnement avec sursis à l'encontre d'un CRS, jugé aux assises pour avoir lancé une grenade qui a éborgné un syndicaliste lors d'une manifestation en 2016, la défense plaidant l'acquittement.

Au terme de plus d'une heure et demi de réquisitoire, l'avocat général Christophe Auger a sollicité de la cour d'assises de Paris une peine qui n'envoie pas le brigadier-chef de 54 ans, Alexandre M., en prison.

Le représentant du ministère public a aussi demandé que ne soit pas prononcée l'interdiction d'exercer contre ce policier, qui a évoqué l'événement comme "l'échec de (sa) vie". Il a toutefois requis une interdiction de port d'arme pendant cinq ans.

Plus de six ans après les faits, Alexandre M. est accusé d'avoir exercé contre Laurent Theron des violences volontaires ayant entraîné son infirmité permanente, une qualification criminelle qui explique sa comparution devant les assises et non en correctionnelle.

Le secrétaire hospitalier et militant syndical de Sud-Santé a perdu définitivement l'usage de son œil droit après avoir été atteint par un galet d'une grenade de désencerclement (GMD) tirée par l'accusé le 15 septembre 2016 à Paris.

Ce jour-là, après une manifestation marquée par des heurts et l'embrasement d'un policier touché par un cocktail Molotov, Alexandre M. et sa compagnie procédaient à la dispersion d'opposants à la loi travail sur la place de la République.

La cour devra dire si à 16h53, au moment où le brigadier-chef a dégoupillé la grenade à main de désencerclement - une arme dangereuse et réglementée - et l'a lancée il était en danger imminent ou en état de légitime défense.

- "Pas de danger" -

Pour son avocat Laurent-Franck Liénard, Alexandre M. avait "le droit" et "la légitimité" de lancer cette grenade.

Le représentant de l'accusation considère au contraire que l'accusé ne peut bénéficier d'aucune des causes pouvant l'exonérer de sa responsabilité pénale.

Laurant Theron, militant syndical de Sud-Santé, montre son oeil ensanglanté, après avoir été atteint par un galet d'une grenade de désencerclement (GMD) pendant une manifestation, le 15 septembre 2016 à Paris ( AFP / Greg Sandoval )

Pour étayer sa démonstration, le magistrat reprend d'abord les déclarations de la partie civile et de l'accusé, aux "positionnements très différents".

Laurent Theron est arrivé vers 16h15 place de la République. Il s'attarde "par curiosité" et, parce qu'il ne sent "pas de danger particulier", s'amuse à "compter les CRS" et prend des photos, souligne Christophe Auger.

Alexandre M. a assuré mardi soir à la barre que le jet de grenade était "nécessaire" face à des "groupes hostiles" qui, toute la journée, ont "tenté de tuer" des policiers. "Je devais protéger mes hommes", a insisté le brigadier-chef, propulsé chef de groupe en cours de manifestation.

Le policier venait de rejoindre sa compagnie de CRS après vingt ans en poste en commissariat de nuit. Il n'était pas encore formé au maintien de l'ordre ni habilité au lancer de GMD, une arme qui a depuis été remplacée par un modèle jugé moins dangereux.

- "Castrer tous les CRS" -

La manifestation a "à certains moments dégénéré", rappelle l'avocat général, et plusieurs grenades de désencerclement ont été utilisées par les forces de l'ordre.

Mais lors de la dispersion, peu avant 17h00, "le climat est beaucoup moins tendu" et Alexandre M. est "le seul" à en utiliser une, estime M. Auger en demandant d'écarter l'état de nécessité.

Heurts entre police et manifestants, le 15 septembre 2016 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Le représentant de l'accusation ne considère pas plus plausible la légitime défense invoquée par le brigadier-chef, qui soutient avoir reçu un projectile sur le bras avant d'armer la grenade, et entendu un "bruit de verre" qu'il assimile à un cocktail Molotov.

Pour qu'elle soit retenue, il faut notamment qu'il y ait une proportionnalité entre la "menace" perçue par le CRS et le lancer.

"Je pense que la société se tire une balle dans le pied en demandant la condamnation" du CRS, a répliqué Me Liénard dans l'après-midi. Le condamner, "c'est castrer tous les CRS", "ils ne pourront plus utiliser de grenades".

Alexandre M. "est à l'opposé du criminel qu'on vous a présenté", "acquittez-le", a réclamé son conseil.

L'avocate de Laurent Theron, Lucie Simon, avait elle plaidé dans la matinée pour la révocation d'un policier qui "continue à dire qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation".

Verdict attendu dans la soirée.