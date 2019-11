Du potager à l'assiette : bienvenue chez Mûre, microcantine parisienne

Pour servir ses 300 repas quotidiens à petits prix, ce petit restaurant situé dans le 2e arrondissement de Paris, se fournit dans sa propre ferme installée en Seine-et-Marne. Un modèle vertueux.

Il est midi trente et Mûre, petit restaurant de 45 m2, devanture blanche et baies vitrées, est pris d'assaut. Dehors, sur le trottoir de la rue Saint-Marc, dans le 2e arrondissement parisien, une file d'attente compacte s'est formée. A croire que tout le quartier s'est donné rendez-vous ici. « C'est tous les jours comme ça, vous savez ! », sourit une habituée qui patiente dans la queue, plateau entre les mains.

Mûre sert 300 repas quotidiens, à toute vapeur, sur place ou à emporter, pour un chiffre d'affaires annuel de 700 000 €. Le secret du succès de cette microcantine de quartier, ouverte en juillet 2014 ? Sans aucun doute ses bons plats maison, sa déco sobre et chaleureuse, son personnel agile et avenant. A moins que ce ne soient les généreuses portions à prix abordable (11,10 € la formule entrée/plat ou plat/dessert, 14,10 € entrée/plat/dessert) qui aient fidélisé la clientèle ? Tout cela, et bien plus encore. Car Mûre est un cercle vertueux très pensé, un écosystème humain et nourricier qui va s'enraciner dans une petite ferme de Seine-et-Marne. C'est l'accomplissement du rêve d'Arnaud Dalibot, entrepreneur quarantenaire passé par une école de commerce et treize années chez Moët Hennessy, en tant que contrôleur de gestion.

« J'ai toujours été attiré par le monde de l'alimentation, se souvient-il. Au sortir de mes études, j'étais très content de travailler dans l'univers de la gastronomie de luxe, j'y trouvais des affinités. Mais je ne me voyais pas, à terme, me satisfaire d'un bel appart et d'un gros compte bancaire. Je voulais créer quelque chose qui ait du sens. » A 35 ans, Arnaud Dalibot démissionne du groupe LVMH, et s'accorde plusieurs mois pour voyager et cogiter. Dans le fond, ce fou de cuisine et de jardinage sait déjà ce qu'il veut faire : « Cela faisait longtemps que je mijotais l'idée d'un "resto-ferme". Quand je vivais à New York, j'avais observé le mouvement "farm-to-table", les tables approvisionnées par leur propre ferme bio, comme le Blue Hill du chef Dan Barber et sa ferme Stone Barns. A Paris, il y avait bien sûr l'exemple très inspirant d'Alain Passard, à l'Arpège, avec ses jardins potagers. » Mais quand Dan Barber et Alain Passard proposent une gastronomie de haute volée à des prix faramineux, Arnaud Dalibot a une autre idée en tête : il veut prouver que l'on peut appliquer ce modèle à une cuisine accessible à tous.

