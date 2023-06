Du pétrole russe et mexicain pour soulager la pénurie de carburant à Cuba

Le pétrolier mexicain Bicentenario est vu à la raffinerie de pétrole Ñico López à La Havane le 8 juin 2023 ( AFP / YAMIL LAGE )

Avec les récentes livraisons de pétrole du Mexique et de la Russie, et le rapprochement commercial entre le Venezuela et les Etats-Unis, Cuba, plongé dans une profonde crise, pourrait atténuer sa grave pénurie de carburant.

Depuis fin mars, les files de voitures à l'entrée des stations-service font partie du paysage quotidien de l'île communiste.

Sous embargo américain depuis 1962, Cuba, qui ne produit qu'un tiers du carburant qu'elle consomme chaque jour, traverse sa pire crise économique en trois décennies avec pannes d'électricité et pénuries alimentaires récurrentes.

Mais de récentes livraisons de pétrole pourraient améliorer la situation. Selon le site de surveillance maritime Vessel Finder, le pétrolier mexicain Bicentenario, dont la cargaison est estimée à 265.000 barils, a accosté mardi au port de La Havane. Jeudi, il était amarré à la raffinerie Ñico Lopez de la capitale, a constaté l'AFP.

Fin mai, le superpétrolier Limo, battant pavillon camerounais et en provenance de Russie, était arrivé au port de Matanzas, à une centaine de kilomètres à l'est de La Havane, avec une cargaison estimée à 800.000 barils.

L'offre de pétrole pourrait "revenir à un niveau acceptable", estime Jorge Piñon, spécialiste en politique énergétique de l'Université du Texas, aux Etats-Unis.

Un homme fait le plein d'essence dans une rue de La Havane, le 31 mai 2023 ( AFP / YAMIL LAGE )

Avec une capacité de traitement de 22.000 barils par jour par la raffinerie de La Havane, la capitale peut être approvisionnée jusqu'à trois semaines, estime l'expert.

- "Pas d'argent" -

Il s'agit depuis le début de l'année de la troisième livraison de pétrole du navire Bicentenario envoyé par le gouvernement du président de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador, souligne M. Piñón. L'entreprise publique Petroleos Mexicanos (Pemex) n'était pas joignable dans l'immédiat pour répondre aux questions de l'AFP.

Le Mexique, qui veut jouer un rôle de premier plan dans la région, demande la levée de l'embargo américain contre Cuba, tout en maintenant le dialogue avec les Etats-Unis, souligne l'analyste cubain et professeur invité à l'Université autonome de Madrid Arturo Lopez-Levy.

Le pétrolier et chimiquier mexicain Bicentenario est vu à la raffinerie de pétrole Ñico López à La Havane le 8 juin 2023 ( AFP / YAMIL LAGE )

En ce qui concerne les relations entre La Havane et Moscou, elles se sont intensifiées ces derniers mois avec des projets ambitieux dans différents secteurs et la multiplication des visites de hauts responsables dans chacun des deux pays.

"Cuba n'a pas d'argent et je doute que le pays paie pour ce pétrole. Je suppose que le Mexique, au lieu de payer en liquide l'envoi de médecins cubains, le fait avec du pétrole", souligne M. Piñon, pour qui la Russie a pu réactiver les ventes à Cuba à crédit. Le Mexique va chercher des médecins sur l'île communiste du fait du manque dans le pays de généralistes mais aussi de spécialistes.

- Chevron versus Cuba -

En 2022, Cuba a dû faire face à un incendie dans son principal centre de stockage de carburant dans la province de Matanzas, ainsi qu'à une réduction des livraisons en provenance du Venezuela, son principal allié régional.

L'île produit environ 40.000 barils par jour, mais a besoin de 100.000 barils supplémentaires pour répondre à sa demande, explique M. Piñón. La différence est partiellement couverte par ses partenaires, avec un déficit d'au moins 20.000 barils, estime-t-il.

Les raffineries cubaines n'ayant pas la capacité de traiter le brut vénézuélien lourd, La Havane a dû revendre en mai une cargaison en provenance de Caracas, ajoute-t-il.

Sur cette photo prise le 24 avril 2023, des conducteurs font la queue pour obtenir du carburant près d'une station-service à La Havane ( AFP / YAMIL LAGE )

Cet approvisionnement est d'autant plus compliqué que désormais le géant américain de l'énergie Chevron "peut acheminer 100.000 barils de pétrole par jour du Venezuela vers les États-Unis", rappelle M. Piñón.

Washington, dont les relations sont rompues avec le Venezuela depuis 2019, a assoupli en novembre ses sanctions contre Caracas, permettant notamment à Chevron d'opérer dans le pays latino-américain.

Désormais "il est plus important pour PDVSA (la compagnie pétrolière vénézuélienne) de livrer ce volume à Chevron", ajoute l'expert.

Arturo Lopez-Levy estime cependant que "si le Venezuela sort de sa querelle avec les Etats-Unis et de son isolement, la mine d'or fonctionnera à nouveau", favorisant indirectement Cuba, qui recevrait également une partie de cette augmentation de production.