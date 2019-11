So Foot • 11/11/2019 à 00:10

Du Payet dans leur vie

Double buteur, le meneur de l'Olympique de Marseille s'est servi de la pression autour de ce Marseille-Lyon pour faire basculer cette rencontre. L'affirmation que ce type fonctionne aux émotions, sans oublier d'en donner aux autres quand il est dans cet état d'esprit conquérant.

Marseille et Payet ébouillantent Lyon

Adrénaline, pour qu'il revienne

Les 120 ans du club, une affluence record, l'affiche la plus alléchante de Ligue 1, un tournant dans la saison marseillaise, le retour de Rudi Garcia, un début de saison mitigé... Tant de poids sous lesquels pouvait crouler Dimitri Payet en ce dimanche d'Olympico. Mais malgré ça, il avait tenu à en rajouter lui-même une couche en conférence de presse précédant ce "" dans lequel "". Lui, l'ancien capitaine olympien était décidé à capter une bonne partie de l'attention, notamment en soufflant sur les braises des retrouvailles avec Rudi Garcia, pour faire glisser cette rencontre sur le terrain des émotions.Déjà en balançant son ancien coach. ", caftait-il." Certes, Rudi Garcia est celui qui a insisté pour faire revenir Dim' à Marseille en 2016, celui avec qui il a pu étaler un niveau de jeu formidable par séquence et connaître une finale de Ligue Europa. Pourtant, le Réunionnais se voulait franc : "" Difficile d'être plus transparent.Pourtant, ce dimanche, Rudi Garcia a dû avoir du mal à reconnaître le Dimitri Payet de ses dernières semaines sur le banc olympien. Car c'est un joueur habité d'une mission, comme possédé, qu'il a recroisé au Vélodrome. C'est simple : le meneur de jeu, installé sur la gauche de la ligne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com